剛果輕型飛機失事 機上18人全數罹難

相關新聞
與中國太平洋角力 澳洲提供巴紐逾60億元貸款2019-11-24 18:06
剛果輕型飛機失事墜落住宅區 機上19人生死不明2019-11-24 17:38
伊朗逮百示威領袖 哈米尼：該受最高刑罰2019-11-24 17:30
前港警務處長曾偉雄 落選聯合國要職2019-11-24 17:23
日韓可望破冰 同意推動兩國領袖下月舉行峰會2019-11-24 16:25
警官祕密錄音揭名流骯髒事 西國商界精英爆醜聞2019-11-24 13:52
哥倫比亞反政府抗議第3天 宵禁過後軍警巡邏2019-11-24 13:42
閱讀祕書／日本隱匿基督徒2019-11-24 13:26
教宗方濟各訪長崎原爆館 籲終結核武2019-11-24 13:26
方濟各是唯二訪問日本的教宗 將會見「隱匿基督徒」2019-11-24 12:27
教宗訪長崎原爆死難者祈念館 籲廢除核武2019-11-24 11:36
澳洲人口結構大轉變！嬰兒潮代退休 移民帶動經濟成長2019-11-24 11:14
防請辭總統再角逐連任 玻利維亞參院通過新法2019-11-24 10:51
傳日本議員喝醉失禮、問公主「寂寞嗎？」他辯：大家都有喝2019-11-24 10:51
美副總統彭斯突訪伊拉克 顧慮安全避開巴格達2019-11-24 08:15
梅克爾接班人 強勢化解逼宮危機2019-11-24 01:09
比利時經貿團訪中期間 傳遭網攻每小時達135次2019-11-23 22:57
德執政黨魁強勢喊話「不挺我就開除我」黨代表起立鼓掌2019-11-23 22:32
肯亞暴雨釀山崩 至少24人死亡2019-11-23 22:16
破冰？ 日韓雙方同意下月在大陸辦領袖峰會2019-11-23 21:27
教宗短途飛行 分別電候中、港、台領導人2019-11-23 18:36
影／英富家女遊紐命案兇嫌被定罪 父親老淚縱橫2019-11-23 17:07
熱門文章
失蹤一周的日本女童找到了 沒穿鞋奔派出所求救2019-11-23 23:08
幻滅是成長開始？ 冰雪奇緣2面臨比票房更大危機2019-11-24 09:00
影／拉不拉多犬獨坐駕駛座 原地倒車打轉驚動警方2019-11-24 08:23
傳日本議員喝醉失禮、問公主「寂寞嗎？」他辯：大家都有喝2019-11-24 10:51
車窗破無礙買氣 特斯拉電動皮卡車訂單近15萬輛2019-11-24 09:25
全球最大避險基金 傳鉅資放空股市2019-11-24 00:54
中國間諜投誠尋庇護 澳洲官員：媒體報導令人憂慮2019-11-23 21:18
越南台資鞋廠員工集體中毒 逾百人昏倒送醫2019-11-24 11:32
澳洲人口結構大轉變！嬰兒潮代退休 移民帶動經濟成長2019-11-24 11:14
槓上川普 美國海軍執意逐出殘殺IS俘虜海豹成員2019-11-24 14:40
梅克爾接班人 強勢化解逼宮危機2019-11-24 01:09
聽證會結束 川普彈劾案 進入新階段2019-11-24 01:09
FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限2019-11-23 23:41
川普彈劾調查聽證會結束 將撰寫彈劾書再送交眾院2019-11-23 22:20
如何靠一招賺進1億美元身家？這位高手傳授祕訣2019-11-24 00:00
Fed放錢副作用 推升美股攀峰2019-11-23 23:48
美國安顧問：中美有望年底前達貿易協定2019-11-24 12:20
大陸打壓 比特幣連跌三周2019-11-23 23:51
走向中性！英最大制服供應商：校服廣告不再男女有別2019-11-24 09:04
星期人物／酒店大亨變大使 奉旨捲入電話門2019-11-24 01:09
害台灣女博士慘死 新州女駕駛邊開車邊傳簡訊遭定罪2019-11-24 13:20
德執政黨魁強勢喊話「不挺我就開除我」黨代表起立鼓掌2019-11-23 22:32
影／打911叫披薩外送？機警接線生秒懂救家暴2019-11-24 18:08
影／500多名環保分子鬧場！耶魯哈佛球賽被迫延後2019-11-24 09:46
埃及出土罕見幼獅木乃伊 世上最大聖甲蟲文物2019-11-24 12:03
方濟各是唯二訪問日本的教宗 將會見「隱匿基督徒」2019-11-24 12:27
比利時經貿團訪中期間 傳遭網攻每小時達135次2019-11-23 22:57
破冰？ 日韓雙方同意下月在大陸辦領袖峰會2019-11-23 21:27
警官祕密錄音揭名流骯髒事 西國商界精英爆醜聞2019-11-24 13:52
馬來西亞最後一頭蘇門答臘犀牛病逝 全球剩80頭2019-11-24 08:50
美86歲大法官金斯柏格住院 大批臉友拜託她挺住2019-11-24 12:40
今年耶誕購物季少了六天！ 美國零售商頭痛2019-11-24 00:21
特斯拉新車發表會落漆 小貨卡訂單仍逼近15萬輛2019-11-24 16:55
美科技業IPO榮景 恐告終2019-11-23 23:51
金價周線跌0.3% 長線趨勢仍舊看多2019-11-23 20:14
傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商2019-11-24 18:14
有錢人就是任性 彭博擬選總統花天價買電視廣告2019-11-23 22:49
搭機回家過節…整隻煮熟火雞可放隨身行李2019-11-24 13:23
美仍盼年底前達協議 但不會對香港情勢視若無睹2019-11-24 06:02
床圍導致嬰兒死亡？美消費者安全委員會反應慢挨轟2019-11-24 10:33
留言