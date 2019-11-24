中美之間 德國高管如何選邊站？

2019-11-24 20:42 德國之聲 德國之聲中文網



中美貿易爭端是眼下讓全球企業高管最為擔心的問題之一。對於歐洲企業而言，「選邊站」的壓力尤其巨大。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

中美貿易爭端是眼下讓全球企業高管最為擔心的問題之一。對於歐洲企業而言，「選邊站」的壓力尤其巨大。

在《法蘭克福匯報》以及德國《資本》月刊聯合委托阿倫斯巴赫研究所(IfD Allensbach)進行的一項問卷調查中，將近八成的受訪高管表示，歐洲企業遲早不得不在中美之間選邊站。

阿倫斯巴赫研究所每半年對德國的政界、商界精英人士進行一次問卷調查，被認為是歐洲最具代表性的「高端民調」。此次問卷調查總共訪問了約500名高管。

調研結果顯示，如果「選邊站」的日子真的到來，大約一半的企業高管選擇維護與美國的業務，選擇中國業務的大約有三分之一，還有一些高管表示難以取舍。

就在今年早些時候，歐盟駐華商會主席伍德克(Jörg Wuttke)在接受德國之聲采訪時，曾經指出，中美之間的貿易爭端遲早會化解，但是美中較量的本質是華盛頓阻止中國取得科技領先地位。「不論如何，我們歐洲依然是美國的最緊密盟友；總有一天，美國會要求我們明確站隊。」

目前，歐洲方面已經受到了一些「選邊站」的壓力。今年5月底，美國國務卿蓬佩奧在訪問德國等歐洲國家時，就曾明確表示，如果在電信基礎設施中用了華為的設備，美方就將停止向這個國家共享情報。

歐洲是否還有影響力？

在阿倫斯巴赫研究所的問卷調查中，盡管大部分受訪者都將貿易戰以及英國退歐視作當前最大的風險，認為自己的企業已經受到這加征關稅嚴重沖擊的受訪者比例卻只有15%。超過一半的受訪者認為，美國總統特朗普的現行政策正在傷害美國自身的經濟，認為特朗普政策有損美國政治的受訪者比例更是高達80%。與此同時，認為特朗普2020年能夠連任的德國高管比例也高達68%。

就當前中美貿易爭端的发展趨勢，幾乎沒有受訪者認為，歐盟還能夠對華盛頓或者北京有效施加影響力。

而在中美競爭的長期展望上，超過三分之二的德國政界、商界精英認為，中國今後將會取代美國，成為全球第一霸主。

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