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剛果輕型飛機失事墜落住宅區 機上19人生死不明

2019-11-24 17:38聯合報 編譯李京倫／即時報導

一架載著19人的小飛機24日上午在剛果民主共和國戈馬市起飛時失事，墜落在機場附近一個人口密集的住宅區，機上共17名乘客和兩名機組員生死不明。

這架飛機屬於一家新的航空公司「忙碌蜜蜂」，款式為多尼爾228，上午9點到9點10分左右起飛，原本預定飛往戈馬以北350公里的貝尼市。

「忙碌蜜蜂」共有三架飛機，在剛果北基伍省載客飛行。

圖為失事飛機多尼爾228的同型機。（法新社資料照）
圖為失事飛機多尼爾228的同型機。（法新社資料照）
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