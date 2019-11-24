納米比亞打貪腐 漁業司法部長下台

2019-11-24 19:59 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



納米比亞漁業和海洋資源部長和司法部長，因涉嫌國營捕漁回扣貪腐和洗錢案而被捕。（photo by Wikimedia Commons） 分享 facebook 納米比亞前漁業和海洋資源部長伯恩哈特•伊索因涉嫌國營捕漁回扣貪腐和洗錢案而被捕。還有前司法部長薩基•尚哈拉、國有捕魚公司前董事長詹姆斯•哈圖庫利皮和伊索的女婿塔姆森•哈圖庫利皮等，也被發出了搜索令。解密檔案發布後不久，伊索和尚哈拉已先後辭去了部長職務。

維基解密打貪立功

根據《半島電視台》報導，在半島電視台、冰島國家廣播公司RUV和冰島雜誌Stundin根據「維基解密」提供的《漁腐》（Fishrot）檔案進行聯合調查後，伊索隨後遭到逮捕。《漁腐》是一個包含30,000多個文檔的數據庫，其中包含內部電郵、備忘錄、PPT及由前薩姆赫吉僱員約翰尼斯•史蒂芬森舉報的影音檔。

詹姆斯•哈蒂庫利皮辭去了國有漁業公司「薩姆赫吉」董事長職務，其首席執行官索爾斯坦•馬爾•鮑德溫森也辭職等待調查。在擔任漁業和海洋資源部長期間，伊索與薩姆赫吉建立了密切的聯繫，瓜分了納米比亞漁業的大部分利益。史蒂芬森聲稱，捕漁利益被迫優先用來賄賂伊索、尚哈拉及其同伴詹姆斯和塔姆森等。

共犯結構牽扯廣

政客似乎已經與鄰國安哥拉達成雙邊捕魚協定，以使薩姆吉獲得更大的納米比亞捕魚配額。薩姆赫吉是冰島最大的漁業集團之一，年營業額超過7億美元。該公司將魚出售給馬克斯和斯賓塞，家樂福，樂購和塞恩斯伯里等連鎖超市。

根據《紐約時報》報導，警察監察長塞巴斯蒂安•恩迪通加說，伊索和納米比亞資產管理公司Investec前客戶經理里卡多•古斯塔沃已被正式起訴，預計將在48小時內出庭。伊索和古斯塔沃被指控涉嫌參與一項捕撈計劃，該計劃產生了至少1.5億納米比亞元（1,020萬美元）的回扣，因而被捕。

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