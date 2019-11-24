伊政府與宗教領袖商談 群眾高喊叛徒

2019-11-24 19:57 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



總理馬赫迪為解決伊拉克的示威僵局，廣邀部落和宗教領袖共商解決方案，不過許多示威群眾並不領情，稱參與的宗教領袖為叛徒。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 伊拉克的示威運動自10月2日以來至少造成325人死亡與1萬5千人受傷，總理馬赫迪為解僵局，廣邀部落和宗教領袖共商解決方案，不過示威群眾大罵參與的什葉派精神領袖西斯塔尼為「叛徒」。許多醫療志工在示威期間熱心協助受傷的示威者，然而政府卻暗中逮捕甚至綁架這些志工。

群眾斥為叛徒

根據《半島電視台》報導，馬赫迪於20日邀請各部落和宗教領袖，至巴格達商討如何解決為期一個多月的動亂。這些領袖向馬赫迪提出13項訴求，包含修憲、修正選舉相關法律與盡快舉辦大選。不過卡爾巴拉的一些部落領袖拒絕參加，宣稱他們將與示威者站在一起。

在伊拉克享有極高聲望的什葉派精神領袖西斯塔尼，也參與了與馬赫迪的商談。他過去曾譴責伊拉克政府對示威者的血腥鎮壓，然而，至今伊拉克仍流血衝突不斷。22日在巴格達的阿赫拉爾橋，警方以實彈和催淚瓦斯對付示威者，導致3人死亡與27人受傷。

「他們怎麼能和政府同桌磋商？他們難道忘了示威的眾多犧牲者和傷者？對他們來說情何以堪。」50歲的工人利雅德表示。22日西斯塔尼在巴格達圓環講道時，不少群眾高呼「叛徒」，他們將參與20日的磋商視為對馬赫迪的支持，甚至是叛國的行為。

醫療志工竟被捕

《半島電視台》指出，許多伊拉克的醫療志工勇於協助受傷的示威者，為示威運動得以持續的重要因素之一。伊拉克人權高級委員會表示，政府暗中逮捕甚至綁架了不少醫療志工，使其數量從10月25日的500名銳減至現今的150名左右。

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