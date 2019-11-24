前港警務處長曾偉雄 落選聯合國要職

2019-11-24 17:23 世界日報 香港新聞組／香港24日電



前香港警務處長曾偉雄早前獲中國政府提名，競逐聯合國駐維也納辦公室秘書長兼聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）執行主任。然而結果公布由他人出任，意味曾偉雄落選。

明報報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在聯合國紐約總部當地時間21日，於UNODC的官網上宣布，上述職位將由埃及社會團結部長瓦利（Ghada Fathi Waly）出任。曾偉雄對此回應稱，祝賀埃及候選人當選，他亦感謝國家提名，未來將繼續以國家禁毒委副主任身分努力。

中央社報導，曾偉雄曾在2014年香港爆發雨傘運動時，下令向金鐘示威民眾施放催淚瓦斯，當時泛民主派視他為鷹派人物，並譴責他處理示威的方法。

然而曾偉雄的強硬作風似乎頗受北京青睞，他在2015年退休後，於今年4月獲中共中央委任為中國國家禁毒委員會副主任。

今年6月，中國政府公布提名曾偉雄競逐上述聯合國職位，當時正值「反修訂逃犯條例」示威爆發，港人普遍對此感到不滿。而中國政府對曾偉雄的提名也被外界視為是中共在聯合國拓展「中國影響」。

共和黨參議員曾要川普擋下

據明報報導，美國共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）9月時曾要求川普政府，阻止曾偉雄競逐；他表示，中國企圖在國際組織增加影響力，以推動其議程，又稱聯合國不應讓「一個有在香港推動中國打壓往績的人」擔任領導層。

中央社報導，曾偉雄是第二位由中國推薦出任聯合國要職的前港府官員。上一位是已卸任的前世界衛生組織秘書長陳馮富珍，她過去曾是港府衛生署署長。

中國政府近年來積極布局，增加在國際組織的影響力，除已卸任的陳馮富珍外，聯合國中有6個國際組織的負責人來自中國，其中包含今年6月當選的聯合國糧農組織（FAO）秘書長屈冬玉。