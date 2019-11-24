伊朗逮百示威領袖 哈米尼：該受最高刑罰

2019-11-24 17:30 世界日報 編譯中心／綜合23日電



伊朗通訊社22日報導，司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）表示，伊朗革命衛隊（Revolutioanry Guards）已逮捕上周因汽油漲價引爆抗議的約100名帶頭者。最高精神領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）揚言被捕者該受「最高刑罰」。

哈米尼在德黑蘭主持祈禱時對信眾說：「這不是這班愚蠢邪惡家伙動搖得了的制度……動亂的某些領袖是該受最高刑罰的無政府主義者。」他無指明何謂「最高刑罰」，但作為其喉舌的《宇宙報》稱被捕者該受絞刑。

艾斯邁里指出：「近期不安局勢中約有100名領袖、帶頭者和主要人物已經證實身分，並在全國不同地點遭伊朗革命衛隊逮捕。」

伊朗當局表示，1000名左右示威者已遭逮捕。根據伊朗司法部所屬「米珊報 」，艾斯邁里指出，眾多參與抗議但未造成毀損或放火的抗議群眾已被釋放。

這場因當局大幅調高燃料價格觸發的全國性示威，為伊朗自2009年選舉後流血衝突以來最嚴重的動盪。伊朗國營電視台報導，伊朗革命衛隊表示全國各地已回復平靜。國際特赦組織指逾100名抗議者被安全部隊擊斃，不過這項數據遭政府否認說只是「臆測」。