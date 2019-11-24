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方濟各是唯二訪問日本的教宗 將會見「隱匿基督徒」

2019-11-24 12:27聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）本周訪問日本四天，他是繼若望保祿二世1981年訪問日本之後， 史上唯二訪問日本的教宗，使得天主教在日本的發展備受矚目。

路透報導，日本兩大宗教為佛教和神道，在日本約1億2600萬的人口中只有1%為基督徒，當中約53萬6000人為天主教徒。

日本菁英階層中基督徒比例高，有些非基督徒菁英也會念私立基督教學校。日本上皇后美智子在初中、高中及大學皆是就讀聖心學校（Sacred Heart）。

日本有兩屆首相是天主教徒，包括1918-1921年在任的原敬首相及現任的財務大臣麻生太郎，他在2008-2009年曾任首相。1948-1954年的首相吉田茂則在臨終前受洗。

基督教最初由葡萄牙傳教士在1549年傳入日本，不過在1614年遭政府禁止。傳教士後來被逐出，基督教徒被迫選擇犧牲或隱藏他們的信仰

部分基督教徒成為「隱匿基督徒」（Kakure Kirishitan），他們將基督教信仰混入佛教及神道活動以留住信仰，直到日本在1873年對基督教解禁。

日本西南部仍有逐漸減少的隱匿基督徒，部分的隱匿基督徒預計與教宗方濟各見面。

天主教教宗方濟各24日造訪長崎原爆死難者追悼和平祈念館。美聯社
天主教教宗方濟各24日造訪長崎原爆死難者追悼和平祈念館。美聯社
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