教宗訪長崎原爆死難者祈念館 籲廢除核武

2019-11-24 11:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



天主教教宗方濟各周日（24日）在史上唯二遭核彈攻擊的兩個城市之一長崎發表演說，呼籲全面終結核武，稱光是擁有核武就站不住腳。

他在長崎原爆死難者追悼和平祈念館說：「擁核和其他大規模毀滅性武器，並不是（渴望和平）的答案。我們的世界有錯誤二分法，試圖透過恐懼和不信任帶來的虛偽安全感，來捍衛和維持和平穩定。」

美國為了結束第二次世界大戰，先後在廣島和長崎兩個城市投擲了原子彈轟，在廣島立即奪走7.8萬人的性命，長崎則是2.7萬人，兩顆原子彈造成約40萬人最終死於輻射相關疾病和傷勢。方濟各23日晚間抵達日本，進行為期四天的訪問，周日稍晚還將走訪廣島。

他在雨中表示，「基於彼此摧毀的恐懼以及全體滅絕的威脅所建立的各項嘗試，與和平穩定並不相容」。他也讉責破壞禁止核武擴散條約之舉。

方濟各是38年來第一位訪問日本的天主教教宗，他對聚集東京的主教提及自己年輕時希望能在日本傳教，後來也達成夢想。

他說：「我自年輕時就對這片土地有深厚感情。」他補充說明，自首批到亞洲傳教的天主教耶穌會傳教士聖方濟沙勿略（Saint Francis Xavier）抵日至今已經有470年。