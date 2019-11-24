澳洲人口結構大轉變！嬰兒潮代退休 移民帶動經濟成長

2019-11-24 11:14 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



澳洲廣播公司報導，澳洲正在經歷重大的人口轉變。

澳洲嬰兒潮世代人口逐漸退休，65歲以上者有500萬人，是澳洲最大人口族群之一。至2028年，嬰兒潮世代預計每年花費澳洲政府360億澳幣，超過醫療保險。

*嬰兒潮代退休帶動市場需求

報導指出，預計40年內澳洲將增加880萬名不需繳稅的老年人，占總人口22%。

不過，為滿足嬰兒潮代退休族的需求，也是帶動經濟的亮點之一。

*人口成長減緩

薛比夫婦（Selby）育有兩歲大女兒盧卡，不過他們並不打算再生了。這部分是經濟上的選擇。

米納克聯合諮詢（Minack Associates）經濟學家米納克（Gerard Minack）表示，與嬰兒世代相較，當今民眾的經濟選擇較受侷限。米納克說，「他們擁有大學文憑但卻背著比父母親還重的貸款，甚至必須購買全世界最昂貴的房地產之一」。

*移民帶動經濟成長

另一方面，澳洲人口統計指出，移民為經濟帶來正面影響。

澳洲儲備銀行董事成員哈普（Ian Harper）表示，移民促進澳洲經濟成長。他說，「可以確定的是，過去50年來移民促使經濟大幅成長，未來並且會持續成長」。

辛恩（Avtar Singh）1997年到澳洲念書，過去30年來，他和在澳洲其他數十萬個移民一樣將澳洲視作自己的家。

澳洲財政部與內政部今年稍早的共同分析指出，移民讓澳洲每年GDP年成長0.5至1個百分點。

*提升勞動力參與是關鍵

管理顧問公司PWC表示，可以刺激經濟成長的少數改革就是投入勞動力。

PWC分析經濟合作暨發展組織中年輕、女性、老年工作者的數據表示，澳洲如果能夠達到瑞典這三個族群的勞動力參與，澳洲GDP有潛力成長12%。