德執政黨魁強勢喊話「不挺我就開除我」黨代表起立鼓掌

2019-11-23 22:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



德國執政黨「基督教民主黨」（CDU）黨魁康－卡亨鮑爾在25日的萊比錫黨內會議中展現強勢領導，要求黨員和她合作，穩住基民黨執政地位，「否則我就做到這裡」，贏得黨員起立鼓掌七分鐘。

57歲的康－卡亨鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）去年12月當選基民黨黨魁，被視為梅克爾的接班人。

她對在場的黨代表說：「如果我想要的德國不是你所想像的德國，如果我想走的路不是你認為對的那條路，那麼今天就把話說清楚，今天、現在、在這裡結束它。」

強硬喊話後的康－卡亨鮑爾接著話鋒一轉，溫情表示：「但是，親愛的朋友，如果你想要這樣的德國，想要一起走這條路，讓我們在這裡捲起袖子，現在就開始努力。」

去年和康－卡亨鮑爾競爭黨魁的梅爾茲（Friedrich Merz）立刻帶頭起立鼓掌，其他黨代表也紛紛跟進，以行動宣示效忠。

康－卡亨鮑爾指出，德國經濟下滑，年輕人出走，「這些事可以不必發生」，呼籲全黨為德國擘畫繁榮未來的願景。

根據上周的一項民調，基民黨支持度約25%，比2017年的聯邦選舉下滑超過七個百分點。