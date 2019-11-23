肯亞暴雨釀山崩 至少24人死亡

2019-11-23 22:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



肯亞西部的西波克特郡22日下起暴雨，連夜雨勢導致山崩。當地官員表示，至少已有24人死亡，包括7名兒童，也有一家11口全部罹難的悲劇。