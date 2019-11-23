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肯亞暴雨釀山崩 至少24人死亡

2019-11-23 22:16聯合報 編譯莊蕙嘉／即時報導

肯亞西部的西波克特郡22日下起暴雨，連夜雨勢導致山崩。當地官員表示，至少已有24人死亡，包括7名兒童，也有一家11口全部罹難的悲劇。

肯亞氣象部本月初曾提出警告，該國正經歷比每年雨季更強烈的雨勢。專家指出，由於海洋溫度上升，導致非洲東部的氣候變得更難以預測。

肯亞西部暴雨導致山崩，大雨沖毀道路及樹木。（歐新社）
肯亞西部暴雨導致山崩，大雨沖毀道路及樹木。（歐新社）
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肯亞非洲暴雨

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