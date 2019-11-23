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教宗短途飛行 分別電候中、港、台領導人

2019-11-23 18:36德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）在周六（11月23日）的系列致電中，方濟各教宗注意不冒犯北京，未提及梵蒂岡與自治台灣之間延續迄今的外交關系，也未提及正進入第6個月的香港抗議活動，只祈求賜予這個半自治地區"安康和平"。

相關電文依循梵蒂岡外交慣例发出。此前，方濟各教宗曾利用它向北京政府伸出橄欖枝。北京與聖座斷交已逾半世紀。

方濟各敦促中國官方的和地下天主教會統一。作為彌合裂紋的一部分，2018年，梵蒂岡和北京就中國大陸主教任命問題達成協議。不過雙邊緊張關系依舊存在，梵蒂岡維持與台灣的外交關系依舊構成一大硬傷。梵蒂岡是當今少數幾個與台灣仍然保持外交關系的國家。

周六教宗首份問候電報的對象是中國主席習近平。在他乘坐的飛機臨近海南領空時，他致電說："在飛往日本途中，我謹向閣下祈福。祈求上主為中國及其人民賜福，賜予他們和平喜樂。"

宗教隨後致電香港特首林鄭月娥問候："在飛經您的領空時，我謹向閣下和香港公民表達最美好的祝願。祈求全能的上帝賜予你們大家安康和平。"

最後，在飛經台灣領空時，方濟各教宗向蔡英文總統发電，致以"衷心問候"："保證為您和全體台灣人民祈禱，祈求上主神聖的和平祝福"。

凝煉/王凡（美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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