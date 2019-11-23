影／英富家女遊紐命案兇嫌被定罪 父親老淚縱橫

2019-11-23 17:07 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



英國富家女葛麗絲．米蘭（Grace Millane）2018年底遊紐西蘭，用交友App在網上約炮，卻遭27歲男子勒死棄屍。儘管男子主張葛麗絲是因「粗暴性行為」導致意外致死，但陪審團22日一致同意謀殺罪成立。

媒體指出，兇嫌聽聞自己被判有罪，並未透露任何情緒，法官預定明年2月公布量刑。判決出爐後，親自參與每一場審判的葛麗絲之父、英國房產大亨大衛．米蘭（David Millane）偕同妻子吉莉安（Gillian Millane）來到法院外，一邊啜泣、一邊向等候的媒體發表簡短聲明。

米蘭表示，全部親友都樂見兇嫌被定罪，但過去一年他們內心的痛苦不會因此減少。

根據法官頒布的「禁言令」（suppression order），媒體目前仍不得公布兇嫌身分和樣貌，但《Mail Online》搶先披露兇嫌名叫坎普森（Jesse Kempson），是名「連環妄想犯」（serial fantasist），捏造自己身患絕症、父母雙亡、親人是紐西蘭國家橄欖球隊「黑衫軍」（All Black）成員，用來引誘女性跟他發生性關係。