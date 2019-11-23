紐時：中國間諜聲稱 去年選舉捐給韓國瑜2000萬人民幣

2019-11-23 12:36 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸間諜王力強（Wang "William" Liqiang，譯音）向澳洲投誠，並向澳洲提供大量中國內部情報，揭露中國軍方情報單位如何直接介入台灣選舉和滲透香港民主運動，包括買媒體報導、滲透大學和捐款給特定候選人。

紐約時報報導，王力強向澳洲申請政治庇護的說辭中提到，他在2018年台灣九合一選舉，協助捐給韓國瑜陣營280萬美元（人民幣約2000萬元，約新台幣8690萬元）。

他寫道：「現在2020年總統大選逼近，中國將投入更多。」

他說：「我不希望看到台灣變成第二個香港，我不要成為把民主自由土地變成專制土地陰謀的幫凶。」

韓國瑜的顧問趙建民強烈駁斥這項指控。他說：「韓國瑜怎麼敢隨便接受來路不明的2000萬人民幣？他還想在台灣政壇生存嗎？我認為不可能。」

王力強還指出，他的情報工作包括在台灣創立20多個媒體和網路公司，鎖定目標攻擊，並在不確定的一段時期內花費大約2億美元投資台灣的電視台。

紐時指出，王力強的說法肯定會在台灣、香港和大陸造成震撼。

王力強於10月向澳洲當局表示，他親自參與滲透以及干擾行動，包括香港銅鑼灣書店店長等五人疑因販售反共內容被綁架到中國並接受審訊。

雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）報導，王力強表示，「台灣的行動是我們最重要的工作」，要滲透媒體、寺廟和草根組織。他負責協調網軍，左右民眾的政治看法。

報導指出，他的行動成功干預台灣2018年九合一選舉，促使親中候選人當選。他說他的行動支持韓國瑜。中方正設法干擾台灣總統大選，這是促使王力強決定投誠的因素之一。