「我們最黑暗時刻」 香港伊利沙伯中學生向英女王求救

2019-11-23 11:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



香港伊利沙伯中學（Queen Elizabeth School）的六名學生寫信給白金漢宮，請求英國王室在香港反政府示威的危機中，與港人站在一起。

這封信周五（22日）貼在臉書上，這六名學生告訴南華早報，他們請求女王伊麗莎白二世介入抗議者的要求，包括普選和針對警察使用武力展開獨立調查。

這封700字的信的開頭請求女王支持香港「捍衛自由與民主」，並說明為何現在已撤銷的逃犯條例驅使200萬港人走上街頭。

信中強調警方在處理抗議活動時施暴。信上說：「抗議者、被制伏逮捕的人、記者、急救人員受到過度、報復性和致命的暴力對待。」

信中還提到自17日以來，學生被警方圍困在理工大學內的情況。

信上說：「這是我們最黑暗的時刻，但我們不應失去信心。」這六名學生並呼籲女王和英國政府，「對中國違反中英聯合公報做出堅決回應」。

信上說：「我們以最謙卑和誠摰的心情，請求女王陛下支持我們恢復香港昔日榮耀和繁榮的奮鬥。」

一名自稱珍娜（Janet）的學生表示，這群學生希望學校的名稱能引起女王的注意，但她承認，獲得女王回信的機會渺茫。

她說：「如果她（女王）不回覆，我會很難過，如果她回覆了，會是大利多。」