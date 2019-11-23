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雞蛋戴奧辛超標70倍！澳洲塑膠垃圾毒害印尼食物鏈

2019-11-23 09:34聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

澳洲廣播公司（ABC）報導，最新報告顯示，塑膠廢棄物恐毒害印尼的食物鏈。該報告發現，印尼部分垃圾場附近的雞蛋，所含戴奧辛含量高居亞洲第一。

戴奧辛是持久性的有機汙染物，已被國際科學界認定為「地球上最危險和最毒的化學物質」，並與先天性缺陷和巴金森氏症有關。

環保團體「國際消除持久性有機汙染物聯盟」（IPEN）的調查報告指出，各國出口的塑膠廢棄物不僅造成顯眼的汙染，還以「危險濃度」汙染食物鏈。

IPEN研究人員在印尼爪哇島省東部的特洛波多村（Tropodo）和班農（Bangun），收集多顆放養雞的雞蛋進行研究，當地接收來自美國、英國、澳洲的大量塑膠廢棄物。

檢驗結果發現，光吃一個當地的雞蛋，攝入的戴奧辛就會比歐盟每日攝取容許量高70倍以上。

報告共同作者之一的毒素專家貝爾（Lee Bell）表示，若長期食用這些蛋，罹患癌症、內分泌失調、免疫系統失調等疾病的風險會大幅增加。

根據澳洲統計局2017年至2019年數據，中國大陸禁止進口外國廢棄物後，印尼已成為澳洲廢紙和塑膠廢棄物的第二大垃圾場。

一個非政府組織6月發布的報告中提到，印尼2017年至2018年間進口的塑膠垃圾數量翻倍，澳洲2017年7月至2019年7月間就貢獻728噸的出口垃圾。

由於汙染等原因，大量無法回收的塑膠垃圾會賣給印尼當地的豆腐工廠，供其作為燃料。

特洛波多村有40多家豆腐工廠，當地居民阿納姆（Anam）說，從1996年開始，他們一直把有毒塑膠當作燃料，因為更具「成本效益」。

儘管有關食物汙染的報導在村裡流傳，但阿納姆比較擔心工廠燃燒塑膠時產生的濃濃黑煙。他表示，燒塑膠的煙讓人難以呼吸，還說：「我經常吃這邊的蛋，身體暫時沒有異狀，但誰知道20年後會發生什麼事？」

塑膠廢棄物恐毒害印尼食物鏈，圖為印尼爪哇省一處垃圾場。路透
塑膠廢棄物恐毒害印尼食物鏈，圖為印尼爪哇省一處垃圾場。路透
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印尼澳洲廢棄物戴奧辛雞蛋癌症

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