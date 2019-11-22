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美艦巡弋南中國海 北京憤怒

2019-11-22 22:09德國之聲 德國之聲

全球兩個最大經濟體之間關系高度緊張之際，美國軍方周四對路透社表示，近日，美艦在南中國海兩次進入中國聲稱對之擁有主權的島嶼附近海域。

該交通繁忙水域是美中關系中目前一系列沖突熱點之一。其它熱點分別是貿易戰、美國制裁、香港、台灣。本周早些時候，中國在雙方高級別會談中敦促美國軍方停止在南中國海"炫耀武力"，增加圍繞台灣的"不穩定因素"。中國視台灣為其分離省份。

美國海軍定期派遣戰艦從事所稱的"通航自由"行動，駛近中國控制的島礁，強調在國際水域的航行自由權，使北京憤怒。

美第七艦隊發言人莫姆森（Reann Mommsen）對路透社表示，本周三，"吉福茲"號（Gabrielle Giffords）瀕海戰斗艦駛入美濟礁12海裡水域、本周四，"邁耶"號（Wayne E. Meyer）驅逐艦在西沙群島海域行使了"無害通過權"。莫姆森稱，這兩個使命均基於法律，表明美方致力於維護和保障所有國家享有的權利、自由和合法使用海洋和空域的決心。

中國軍方周五確認兩艘美艦曾進入相關海域，並稱，中方"全程跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離"。中國南部戰區新聞發言人在一份聲明中稱，中方要求美國停止此類挑釁行動，以避免發生任何不測事件，"中國對南中國海及其周圍海域擁有無可爭辯的主權"。

北京對南中國海蘊藏豐富的所有海域幾乎均有主權聲索，並在那裡建設人工島，設置軍事前哨站。不過，馬來西亞、越南、菲律賓、文萊以及台灣等國家和地區也對那裡的部分的海域提出主權要求。

中國外交部也憤怒發聲，向美方提出"嚴正交涉"，表達強烈抗議。該部發言人耿爽在周五的例行新聞會上稱，"美方行為嚴重損害中國主權和安全利益，破壞南海和平穩定，我們對此表示堅決反對。"

美國指責中國軍事化南海，試圖恫嚇有意開發本國專屬海域油氣資源的亞洲鄰國。

本周早些時候，在曼谷出席多國防長會議的五角大樓負責人埃斯帕（Mark Esper）和中國國防部長魏鳳和舉行了閉門會談。據中國國防部一名發言人稱，魏鳳和要求美方"停止到南中國來炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫"。

埃斯帕則指責北京"增加使用脅迫和恫嚇手段，以推進其在地區的戰略項目"。

凝煉/樂然（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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