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以色列總理涉貪被起訴 成為該國首位被起訴在任總理

2019-11-22 21:24聯合報 編譯李京倫／即時報導

以色列總理內唐亞胡的支持者22日在聯合黨特拉維夫黨部集會，拿著他的海報為他打氣。...
以色列總理內唐亞胡的支持者22日在聯合黨特拉維夫黨部集會，拿著他的海報為他打氣。（法新社）
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以色列總理內唐亞胡21日遭檢方以收賄、詐欺和背信共三項貪腐罪名起訴，成為以色列首位被起訴的在任總理。內唐亞胡否認不法，並說是政治迫害。內唐亞胡依法無須下台，直到終審法院定讞後才須辭職。

以色列檢察總長曼德布里特在罕見的電視記者會上指控，內唐亞胡涉嫌收受禮品和要求媒體給予正面報導，並給予對方好處作為回報。如果收賄罪成立，最高可判十年徒刑。

曼德布里特說：「要保障公眾利益，就得確保沒有人凌駕法律。」

內唐亞胡21日晚間以憤怒的語調反擊說：「這是一場未遂政變。他們不去查真相，只希望我下台，找法條來對付我。」他矢言繼續領導國家。

內唐亞胡最知名的政治對手、中間派政黨聯盟「藍白聯盟」領袖甘茨說，內唐亞胡應「立刻辭去」所有內閣部長職位，因為最高法院曾裁決，被起訴的部長不得繼續任職。內唐亞胡除了擔任總理以外，也是衛生、勞動與外僑部部長和代理農業部長。

內唐亞胡可能尋求國會給他豁免權，或與檢方達成認罪協議。耶路撒冷智庫「以色列民主研究所」專家福克斯指出：「內唐亞胡知道，他必須繼續當總理並控制政治體系，才有可能得到豁免權。」

內唐亞胡的聯合政府近一年前瓦解，內唐亞胡與甘茨在今年四月和九月大選後都組閣失敗。如果到下月11日，以色列國會無法選出一名議員來嘗試組閣，以色列就得再度舉辦大選，時間可能落在明年三月初，那將是不到一年內第三次大選，在以色列前所未見。嘗試組閣的議員須在共120席的國會中獲得61名議員支持。

以色列電視台第12頻道21日晚間公布的民調顯示，就算以色列舉辦第三次大選，也不能解決政治僵局，內唐亞胡的聯合黨仍會跟藍白聯盟打成平手，雙方各得33席。

曼德布里特是由內唐亞胡任命，曾是內唐亞胡的內閣閣員，他說內唐亞胡很有才幹，起訴讓他心情沉重，「這不是我自願的，這是我的義務」。

最近的民調顯示，被起訴對內唐亞胡的支持率衝擊不大，不過，內唐亞胡有官司，加上遲遲無法組閣，聯合黨內一些成員對他的表現不滿，準備在確定舉辦第三次大選後，要求舉辦黨內的黨魁初選。

內唐亞胡最出名的黨內對手薩爾，21日就說：「排定黨魁初選的時程，合理且必要。」

耶路撒冷諮詢公司「基文全球研究」負責人巴拉克說：「聯合黨的內閣成員不想跟著聯合黨鐵達尼號一起撞第三次冰山。聯合黨已經撞冰山兩次，如果他們發現即將撞第三次，可能乾脆跳船。」

以色列內閣收賄

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