忙替兒子「擦屁股」 英女王出手「整治」安德魯

2019-11-22 16:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 梁采蘩 ／即時報導



英國王室安德魯王子上周六的BBC專訪引發眾怒，迫使他辭去王室職務滅火。英國小報媒體也爆料，在安德魯惹出這場公關災難後，女王伊莉莎白二世如何頻頻出手整治安德魯，好為王室形象止血。

59歲的安德魯王子在BBC訪談中對於結交美國富豪色魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）缺乏悔意，另一方面，他對於艾普斯坦的受害女性也未展現出同理心，招來英媒一致砲轟。

搞砸專訪後，安德魯20日突然宣布辭去王室公職。英媒指出，這是因為女王在前一天召安德魯入白金漢宮，下令他「自擬辭呈」；這也代表出入奢華的安德魯，將失去約27萬英鎊（約台幣1千萬）的年收入。

《太陽報》21日爆料，在女王要求下，安德魯被迫親口開除他極為信任的私人秘書瑟斯克（Amanda Thirsk）；據稱瑟斯克一手促成BBC這場專訪，還把拍攝地點設在白金漢宮內。此外女王也不留情面，打算要求安德魯與他的人員搬出白金漢宮的辦公室，否則就要收取高額租金。

《每日郵報》則報導，惹出這場風波後，安德魯似乎還搞不清楚狀況，仍打算在本周末搭乘私人班機飛往中東巴林，參加他自己旗下慈善組織「Pitch@Palace」的一場相關活動。王室成員得知後感到震驚，並由女王與哥哥查爾斯王子再度出面「勸說」，強調「這不是個好主意」，安德魯才心不甘情不願地取消出訪。

英國王室則表示，安德魯仍會繼續在「Pitch@Palace」工作，因為那是一家私人企業，與王室公務無關。英媒指出，王室不讓安德魯出國，用意是讓他暫時遠離杯觥交錯的社交場合以避風頭。