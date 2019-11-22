印度政府：第2次登月計畫藍圖已提交審議

2019-11-22 15:18 中央社 新德里22日專電



負責太空事務的印度總理辦公室次長辛赫（Jitendra Singh）近日答覆國會時證實，印度正在準備第2次登月計畫，這項探月藍圖已經提交給太空委員會審議。

綜合印度媒體報導，辛赫在給印度國會下院的書面答詢中指出，印度太空研究組織（ISRO）正在籌劃「月球飛船三號」（Chandrayaan-3）探月計畫，且已經描繪出這項探月計畫的藍圖，以掌握所需技術，同時也已提交給太空委員會審議。

辛赫的書面答覆說，根據太空委員會專家的分析與建議，這項探月計畫正在進行中，但沒有提出具體的時間表。

昨天在國會答詢時，辛赫也強調，把耗資97億盧比（約新台幣41.2億元）的「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）探月計畫稱為失敗並不公平，因為這項任務多數科學目標都已完成，且在月球太空軌道的軌道探測器功能完全正常，將可使未來的探月任務成本降低。

他認為，即使「月球飛船二號」的登陸器「維克藍」（Vikram）登陸月表失敗，但只會使印度的決心更加堅強。

在鍥而不捨下，ISRO日前宣布找到於9月7日嘗試月球南極表面軟著陸失敗的「維克藍」登陸器。

對於「月球飛船二號」登月失敗的檢討，辛赫在書面答詢也指出，「維克藍」在降落月表的第2階段時，降落的減速超過原來的設計值；由於出現這樣的偏差，連帶影響煞車階段啟動的初始值也超過設計參數，最終導致「維克藍」在距離預定登陸地點500公尺遠處硬著陸。

即使登月失敗，辛赫表示，「月球飛船二號」探月任務的技術展示，包括發射、太空軌道關鍵調動、著陸器分離、降低推力等都成功完成；而且，軌道探測器的8種最先進科學儀器都按照原先設計進行工作，且提供有價值的科學數據。

辛赫指出，由於精確的發射和軌道機動調動，讓軌道探測器的任務壽命延長7年。