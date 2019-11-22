力抗暖化 瑞典環保少女獲頒兒童和平獎

2019-11-22 15:41 世界日報 編譯中心╱綜合21日電



圖為童貝里1日在洛杉磯舉行的氣候變化遊行後發表演講。美聯社 分享 facebook

瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg，前譯桑柏格）因對抗氣候變遷付出努力，鼓舞數百萬同儕為氣候問題發聲，20日獲頒國際兒童和平獎（International Children`s Peace Prize）。

此外，年僅15歲、為和平奔走的喀麥隆社運人士馬洛（Divina Maloum）也獲得國際兒童和平獎殊榮。荷蘭非政府組織兒童權利基金會（KidsRights Foundation）自2005年開始頒發這個獎項。

童貝里無法親自出席位於海牙的頒獎典禮，因為她正搭著小船穿越大西洋，準備參加將在馬德里舉辦的聯合國氣候高峰會。

但童貝里還是發布訊息表示，她「非常感謝，並且很榮幸獲得這個獎」。

童貝里與馬洛將各獲得10萬歐元（約11萬美元）獎金。馬洛表示她會運用一半獎金去推動下一個項目：成立泛非洲兒童議會。

年僅16歲的環保社運人士童貝里於11月中離開美國轉赴歐洲，她搭乘一艘小型雙體船上路，預計12月初抵達馬德里，參加聯合國氣候峰會。

童貝里去年在國際暴紅，她發起「為氣候罷課」（School Strike for the Climate）的抗議活動，帶動數以萬計世界各地青年學子響應。