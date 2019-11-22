杜魯多內閣改組 加拿大女外長升任副總理

2019-11-22 15:43 世界日報 編譯中心╱綜合21日電



加拿大總理杜魯多（左）公布新內閣名單，政治明星方慧蘭（右）從外交部長升任副總理。路透 分享 facebook 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）20日公布新內閣名單，政治明星方慧蘭（Chrystia Freeland）從外交部長升任副總理，兼任跨政府事務部長，將處理兩大產油省分對政府課徵碳稅政策的反彈，緩和國內歧見漸深的危機。

杜魯多率領的自由黨（Liberal Party）於上月大選中保住總席數上的領先，成功連任總理。新內閣人數由35人增至37人，當中女性占18人，兌現了杜魯多實行性別平衡的承諾。原小型企業及出口促進部部長伍鳳儀繼續是杜魯多政府中唯一華人，保留原職但職稱擴展為小企業、出口促進及國際貿易部部長。

原任外長的方慧蘭在新內閣中繼續獲得器重，升任副總理兼跨政府事務部長，是加拿大政府自2006年2月以來首度恢復副總理一職。曾擔任過國際貿易部部長、基礎設施及社區建設部部長的商鵬飛出任外長，財政部長、國防部長及司法部長均沒有變動。

分析指，杜魯多的自由黨在大選後失去在亞伯達省及薩斯克其萬省所有議席，相信任命亞伯達省出身的方慧蘭出任副總理，目的是要調停聯邦政府與西部各省的矛盾，尤其是氣候變化及能源政策等。

但亞伯達省對此消息的初步反應不大。一名要求匿名的在野保守黨人士說，部長出身哪裡根本不重要，「現在要說這是好事或壞事還太早，因為我們要超越政治作秀，我們要的是行動」。