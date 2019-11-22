親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

噴槍女童疑案！慢速播放關鍵畫面 法官勘驗驚「天啊」

中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 13:00聯合報 編譯季晶晶／即時報導

電力公司員工在馬尼拉大都會區的電線桿進行維修作業畫面。路透
電力公司員工在馬尼拉大都會區的電線桿進行維修作業畫面。路透
分享

英國廣播公司21日報導，菲律賓國會議員得知，中國可隨時切斷菲國電網。

由於中國的國家電網公司擁有菲律賓唯一輸電商國家輸電公司（NGCP）的四成股權，菲國參議員質疑，中國的霸權野心是否會對菲律賓造成安全威脅。國家輸電公司負責由菲國最北的呂宋將電力一路傳送到南方的民答那峨。

參議員戈登（Richard Gordon）說：「我們已把電網----看起來是40%----提供給與我國在西菲律賓海有利益衝突的一家外國公司。而那個國家顯有霸權野心。」中菲兩國在南海有領土爭議。

另一名參議員宏提芙洛斯（Risa Hontiveros）提問，「我國電網是否可能由遠端切斷？」

參院能源委員會主席加查里安（Sherwin Gatchalian）引述NGCP總裁馬提貝格（Melvin Matibag）的說法回覆：「鑒於如今電信以及軟體方面的技術進步，這事是有可能的。 」

但加查里安表示，NGCP民營化時，設計了一些防護措施。在一些情境下，例如戰爭、叛亂、公共危險、巨災，菲律賓總統有權下令接管NGCP，24至48小時內就能恢復供電。他表示，有法規規定，公用事業管理應由菲國公民負責。

宏提芙洛斯提問，有關「僅外國工程師能排除故障…且真正控制NGCP的輸電網」的報導，因為遠端控制系統在中國的南京。她也問到操作手冊以中文撰寫的事。

加查里安回覆，輸電網由菲律賓人控制，操作手冊也已翻譯成英文。

近幾年，世界各地方都可見來自中國的外國投資大幅增加。

中國的經濟野心包括買進民間企業、購置地產、興建港口和橋樑等大型基礎設施，以及投資能源業。

宏提芙洛斯表示，中國的南瑞集團為肯亞、印尼和泰國的電網提供遠端控制系統，「這些國家的經驗可能為我們提供保證或重要警示」。

菲律賓電商南海

相關新聞

挺台灣！吐瓦魯回絕陸企出資建人工島

2019-11-22 09:29

美中關係緊張 美戰艦再執行兩次南海自由航行任務

2019-11-22 08:24

以色列現任總理遭起訴！「貪腐有罪」的司法風暴

2019-11-22 12:36

陸駐美公使談台港 批美跨越外交紅線

2019-11-22 12:23

影／火星城市？沙塵暴侵襲 澳洲小鎮化為一片橘紅

2019-11-22 11:12

仿效中國防火長城？俄國禁售未安裝俄製軟體的3C產品

2019-11-22 11:12

安倍「賞櫻會風波」：固樁疑雲衝擊日本最長任期首相？

2019-11-22 08:30

韓日軍情協定明天終止 最終協商恐破局

2019-11-22 00:03

美施壓韓軍費 傳「撤一個旅」

2019-11-22 00:01

矛頭對准美國 北京、德黑蘭互相撐？

2019-11-21 23:14

金正恩不出席南韓東協峰會 青瓦台深感遺憾

2019-11-21 22:01

歐債危機再起？ 歐盟6國負債續升

2019-11-21 21:55

日相安倍「賞櫻會」醜聞連環爆 反社會團體也獲邀

2019-11-21 20:36

金正恩拒文在寅邀請 不出席南韓東協峰會

2019-11-21 20:13

緬甸被控種族滅絕罪 翁山蘇姬將親征國際法院

2019-11-21 20:10

印度公民普查 掀穆斯林迫害疑慮

2019-11-21 20:09

朝鮮日報：台灣坐收韓日矛盾和香港事態的反射利益

2019-11-21 20:07

希臘關閉擁擠難民營 移民政策掀議

2019-11-21 19:51

教宗赴曼谷佛寺會佛教僧王 進行跨宗教對話

2019-11-21 18:14

媒體指美駐韓部隊擬撤1旅 韓國防部：非美方立場

2019-11-21 17:54

世界將增新國家？巴紐離島布干維爾公投爭獨立

2019-11-21 17:26

影／南澳洲也淪陷！空拍直擊野火快速襲捲田野

2019-11-21 17:11

北韓：金正恩將不出席釜山韓國東協峰會

2019-11-21 16:34

睽違35年教宗訪泰 盼國際負責任解決移民問題

2019-11-21 16:33

美韓軍費會議中止 韓媒稱美擬撤軍4000人

2019-11-21 16:29

文在寅親筆信邀金正恩訪韓遭拒 因為沒有適當理由

2019-11-21 16:07

教宗亞洲行 首站曼谷會泰王與修女表妹團圓

2019-11-21 14:39

伊朗派狙擊手射殺 抗議者逾百死

2019-11-21 14:39

捍衛羅興亞人被鎮壓？翁山蘇姬將上國際法庭「屠殺辯護」

2019-11-21 12:51
看更多

熱門文章

回眸一笑比珍奶還甜！泰國清純美女爆紅 驚人身分公開

2019-11-21 18:13

打敗百人考進公家後…每天監看色情網站讓他快崩潰

2019-11-22 09:00

季辛吉警告：美中貿易戰 可能引爆真實戰爭

2019-11-21 20:16

驚！孕婦林中散步遭撕咬慘死 獵犬疑為兇手

2019-11-21 15:04

神鬼交鋒！印度男扮機師爽搭15次飛機 終於失風被捕

2019-11-22 10:58

彭博專欄／陸抗美彈藥快用完了

2019-11-22 02:00

挺台灣！吐瓦魯回絕陸企出資建人工島

2019-11-22 09:29

從小被霸凌，連上兩所常春藤，棄高薪去教創業...楊安澤的勵志人生和總統之路

2019-11-21 16:07

美鮪魚罐頭大廠Bumble Bee破產 準備賣給台灣豐群水產

2019-11-22 08:47

季辛吉：貿戰若無解 將爆武裝衝突

2019-11-22 00:08

巴西流浪女乞討7元求買飯 餐廳老闆竟開槍擊斃

2019-11-22 10:20

季辛吉：美陸貿易爭議若未解決 可能爆發武裝衝突

2019-11-21 18:09

用光學雷達製作密西西比河地圖 美得令人屏息

2019-11-21 18:07

難敵長年虧損 Panasonic宣布退出液晶面板製造市場

2019-11-21 19:22

50歲同性戀父戀上女兒前男友 棄32年婚姻全家送祝福

2019-11-21 20:08

美中關係緊張 美戰艦再執行兩次南海自由航行任務

2019-11-22 08:24

才被川普恢復軍階 海豹士官長面臨除名處分

2019-11-21 18:21

特斯拉電動皮卡Cybertruck亮相 起價122萬

2019-11-22 12:47

川普鬆口 蘋果有望免加徵關稅

2019-11-22 01:45

許可證到手 微軟證實獲准銷售大眾軟體給華為

2019-11-22 07:33

劉鶴傳邀美國談判代表赴北京 盼感恩節前面對面協商

2019-11-21 18:40

蛇的祖先究竟是誰？ 「兩腳古蛇」完整頭骨出土助解密

2019-11-22 10:59

擦撞？美軍2架T-38教練機失事 飛行員2死2生還

2019-11-22 08:53

談慈悲同情心 達賴喇嘛：把敵人當作好老師

2019-11-21 22:37

歐債危機再起？ 歐盟6國負債續升

2019-11-21 21:55

陸電動車賣不動 鋰、鈷價跌

2019-11-22 00:34

朝鮮日報：台灣坐收韓日矛盾和香港事態的反射利益

2019-11-21 20:07

中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 13:00

美施壓韓軍費 傳「撤一個旅」

2019-11-22 00:01

赴北京談判？美要中方3承諾

2019-11-22 00:07

OPEC多國「政」盪 威脅供油

2019-11-22 00:37

台灣ADR全倒跟進台股美股下挫 台積電溢價收斂

2019-11-22 07:10

美股收跌 道瓊與標普指數連3黑

2019-11-22 06:20

日本靈車製造商 向中國提供豪華靈車技術

2019-11-21 16:26

市場憂慮益增 劉鶴邀美官員赴陸協商

2019-11-22 01:45

矛頭對准美國 北京、德黑蘭互相撐？

2019-11-21 23:14

單親爸下班遭毆左腦凹陷 家屬不滿「兇徒僅囚72天」

2019-11-22 10:20

美股小幅下跌 投資人觀望美中貿易判進展

2019-11-22 07:10

陸商務部稱 仍力爭達成中美經貿第一階段協定

2019-11-21 16:17

美中貿易初步協議傳今年無望 中：傳言不準確

2019-11-21 18:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top