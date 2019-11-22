中國有能力遠端切斷菲律賓電網 菲國議員關切

2019-11-22 13:00 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



電力公司員工在馬尼拉大都會區的電線桿進行維修作業畫面。路透 分享 facebook

英國廣播公司21日報導，菲律賓國會議員得知，中國可隨時切斷菲國電網。

由於中國的國家電網公司擁有菲律賓唯一輸電商國家輸電公司（NGCP）的四成股權，菲國參議員質疑，中國的霸權野心是否會對菲律賓造成安全威脅。國家輸電公司負責由菲國最北的呂宋將電力一路傳送到南方的民答那峨。

參議員戈登（Richard Gordon）說：「我們已把電網----看起來是40%----提供給與我國在西菲律賓海有利益衝突的一家外國公司。而那個國家顯有霸權野心。」中菲兩國在南海有領土爭議。

另一名參議員宏提芙洛斯（Risa Hontiveros）提問，「我國電網是否可能由遠端切斷？」

參院能源委員會主席加查里安（Sherwin Gatchalian）引述NGCP總裁馬提貝格（Melvin Matibag）的說法回覆：「鑒於如今電信以及軟體方面的技術進步，這事是有可能的。 」

但加查里安表示，NGCP民營化時，設計了一些防護措施。在一些情境下，例如戰爭、叛亂、公共危險、巨災，菲律賓總統有權下令接管NGCP，24至48小時內就能恢復供電。他表示，有法規規定，公用事業管理應由菲國公民負責。

宏提芙洛斯提問，有關「僅外國工程師能排除故障…且真正控制NGCP的輸電網」的報導，因為遠端控制系統在中國的南京。她也問到操作手冊以中文撰寫的事。

加查里安回覆，輸電網由菲律賓人控制，操作手冊也已翻譯成英文。

近幾年，世界各地方都可見來自中國的外國投資大幅增加。

中國的經濟野心包括買進民間企業、購置地產、興建港口和橋樑等大型基礎設施，以及投資能源業。

宏提芙洛斯表示，中國的南瑞集團為肯亞、印尼和泰國的電網提供遠端控制系統，「這些國家的經驗可能為我們提供保證或重要警示」。