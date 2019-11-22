仿效中國防火長城？俄國禁售未安裝俄製軟體的3C產品

2019-11-22 11:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



俄羅斯國會21日通過新法，禁止國內銷售未安裝俄羅斯軟體的3C產品，包括手機、電腦、智慧電視等。該法將在2020年7月1日生效。

英國廣播公司（BBC）報導，支持新法的人說，該法案旨在促進俄羅斯的技術發展，並使俄羅斯消費者更易於使用購買的產品。俄羅斯政府將會另行公布受影響的裝置和需要內建的俄國軟體清單。

該法案並不代表安裝一般軟體的其他國家裝置無法在俄國販售，但必須安裝俄羅斯官方准許的軟體。

法案共同提案人尼古拉耶夫（Oleg Nikolaye）解釋，此舉能確保消費者使用俄羅斯產品的權利，免於外國產品的壟斷。

根據國際文傳電訊社，他說，「當我們購買複雜的電子裝置時，它們已經預先安裝各自的應用程式，且大多來自西方。但我們向用戶提供俄語版本的應用程式時，他們將有權選擇。」

然而，外界懷疑這是俄國政府加強管控的手段，並擔心各大企業可能因此退出俄國市場。

俄羅斯製造商和經銷商批評此法案。家用電器和電腦設備貿易公司及製造商協會（RATEK）表示，將無法在某些裝置上安裝俄製的軟體，且因為這項法律，一些國際企業可能會離開俄羅斯市場。

俄羅斯過去五年推出更嚴格的網路相關法律，包估要求搜尋引擎刪除部分搜尋結果，並要求訊息服務業者分享加密金鑰。