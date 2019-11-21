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美通過「香港法案」 中共涉外部門集體爆怒

獨／花蓮泛藍分裂韓國瑜左右為難 27日花蓮行確定取消

矛頭對准美國 北京、德黑蘭互相撐？

2019-11-21 23:14德國之聲 德國之聲中文網

美國國會以壓倒性多數通過香港法案，不僅激怒了北京，德黑蘭也同樣发出措辭嚴厲的批評聲。

據伊朗官媒塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報道，伊朗外交部強烈譴責美國國會通過《香港人權與民主法案》，並警告這種做法違反國際准則，可能嚴重威脅國際穩定。

在一份聲明中，伊朗外交部发言人穆薩維（Seyed Abbas Mousavi）譴責美國政府對中國內政的"無恥干預"，並稱這種干預他國內政的行為，已經成為反規範地退出國際條約之外"華盛頓外交政策的第二大支柱"。

穆薩維還表示，綁架人權概念永不不會為美國政府的"張狂"的外交政策帶來合法性。

特朗普政府宣布退出與伊朗的國際核協議後，加強了對伊朗的制裁。一段時間以來，伊朗和美國的關系持續緊張。

央視：伊朗人民支持政府調控油價

伊朗政府上周宣布提高燃油價格、實施新的配給制度，這在該國引发大規模抗議。包括首都德黑蘭在內的多個城市連日爆发示威活動，一些示威者與警方发生沖突，目前兩人在抗議中喪生。

中國中央電視台周三（11月20日）報道稱，伊朗民眾上街支持政府調控油價。其中提到，很多伊朗民眾走上街頭支持政府調控油價以度過經濟危機，也有一些示威者在街頭抗議政府上調油價，有部分示威者還破壞銀行加油站等公共設施，政府則出動了警察維持秩序。報道以"民眾上街支持政府調控油價"作為標題。

一些網友評論稱，這種報道是顛倒黑白。

本文章由德國之聲授權提供】

反送中香港禁蒙面法

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