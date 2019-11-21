歐債危機再起？ 歐盟6國負債續升

2019-11-21 21:55 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



歐盟執委會20日警告，包含義大利和法國等6個成員國明年恐無法達成國債和財政赤字的目標。(Photo by Wikipedia) 分享 facebook 歐債危機再起？歐盟執委會20日警告，包含義大利和法國等6個成員國明年恐無法達成國債（60%的GDP）和財政赤字（3%的GDP）的目標！執委會指出，高負債會限制政府回應經濟衝擊和市場壓力的能力。對於財政紀律良好的德國和荷蘭，執委會則要求增加政府支出，以提振歐盟經濟。

要求控制債務預算

根據《德國之聲》報導，歐盟執委會副主席東布羅夫斯基斯表示，執委會要求義大利、法國、西班牙、葡萄牙、比例時和斯洛伐克等國採取必要措施，以控制國家的債務和財政赤字。東布羅夫斯基斯指出，高負債會限制政府回應經濟衝擊和市場壓力的能力。

然而《路透社》指出，東布羅夫斯基斯認為，情況並沒有嚴重到這些國家必須馬上削減預算。即使歐盟對於預算赤字有嚴格規定，每年皆對會員國的預算進行評估，但執委會以往都對超出預算赤字的國家很寬容。

負債恐繼續上升

歐盟執委會預測，目前負債金額居歐盟之冠的義大利，今年底將增加至其GDP的136.2%，在2021年前恐怕還會繼續上升，結構性赤字（排除一次性歲出和歲入）也將逐年增加。至於法國的國債也逼近100%的GDP，預計持續上升到2021年前。西班牙和比利時現屬於看守政府，等到新政府上台後才得以制定預算。

對於財政紀律良好的德國和荷蘭，歐盟經濟事務專員莫斯科維奇呼籲，可採取擴張性的財政政策，以提振歐盟的經濟。

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