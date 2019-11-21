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核電「萬靈丹」？韓國瑜不合時宜的能源政策

朝鮮日報：台灣坐收韓日矛盾和香港事態的反射利益

2019-11-21 20:07聯合報 編譯張佑生╱即時報導

旁觀者清？韓國朝鮮日報21日報導，在中美貿易戰爭香港事態、韓日矛盾等東亞紛爭不斷的狀況下，台灣正坐享豐厚的反射利益。隨著進軍中國大陸的台灣企業大舉返台，訪問台灣的韓日遊客不斷增加，長期陷入低迷的經濟正在逐漸復甦。此外，香港示威導致反華情緒擴散，一直以來堅持對華強硬態度的蔡英文的人氣也水漲船高。

蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
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