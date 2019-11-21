印度公民普查 掀穆斯林迫害疑慮

2019-11-21 20:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



印度政府將在全國實施公民普查，引發針對該國穆斯林少數族群的疑慮， 反對者認為將對印度的社會和諧產生災難性影響。（photo by Flickr） 分享 facebook 印度政府將在全國實施公民普查，因之前在阿薩姆邦試辦，傳出有宗教或種族迫害發生，引發針對該國穆斯林少數族群的疑慮。在東北阿薩姆邦公佈《國家公民登記冊》（NRC）數月之後，印度內政部長阿米特•沙20日在議會上宣布：「公民普查將在全國進行。」但這次的公民普查被質疑是針對穆斯林人口的大清算。

人權迫害疑慮

穆斯林人口占印度13億人口的近15%，自2014年莫迪政府上台以來，穆斯林日益被邊緣化，他們的政治參與權已降至近十年來的最低水平。甚至曾有數十名穆斯林被處以私刑，原因是謠傳宰殺了被印度教視為聖獸的牛。印度國民大會黨議員賈維爾•謝吉爾呼籲，應將NRC視為國安問題。

根據《阿拉伯新聞》報導，阿米特•沙表示：「NRC沒有規定將某些宗教排除在外。印度的所有公民，不論宗教信仰，都將列入NRC名單。」稍早在阿薩姆邦進行了最高法院監督的NRC演習，並於8月31日發布了公民名單，結果使該州3,000萬人口中的190萬人無國籍。

穆斯林受歧視

根據《半島電視台》報導，曼德說：「在阿薩姆邦的穆斯林家庭被要求提供血統的證明文件，無法證明其公民身份的穆斯林被視為外國非法移民。」此一事件造成了巨大的人員傷亡，孩子與父母失散，一些人被送到拘留所。「這顯然意味著只有穆斯林才必須證明其在印度的公民身份，這將摧毀印度的世俗、民主和共和國結構。」

印度總理莫迪的密友阿米特•沙保證說，「任何宗教人士都不必擔心。」過去，巴拉迪亞•賈納塔黨（BJP）領導人稱無證移民者是威脅南亞國家安全的「白蟻」和入侵者。他計劃修改法律，賦予鄰國難民公民身份，但穆斯林卻被排除在外。

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