希臘關閉擁擠難民營 移民政策掀議

2019-11-21 19:51 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



希臘正面臨難民過多的問題,政府處理手段也受到國際議論。(photo by Frantisek Trampota via Flickr, used under CC license) 分享 facebook 希臘政府20日宣佈將關閉部分人滿為患的難民營,改以管制更嚴格的收容機構取代,以改善難民過多、邊界管制鬆散的問題。但此一決定卻在國際間引來批評聲浪,指稱希臘政府的難民政策過於消極,希臘當局則宣稱已收容過多前往歐洲的難民,必須加以管制才行。

舒緩擁擠難民營

根據《半島電視台》報導,希臘即將關閉的難民營皆位於鄰近土耳其的希俄斯島、薩摩斯島、以及勒斯博島上,這些難民營都已人滿為患,其中受矚目的包括莫瑞雅難民營,該營受到人權團體及歐洲理事會譴責,超過3.6萬名難民皆處在糟糕的生活環境下。

希臘此舉的主要目的是加強難民的監控,並解決難民過多的問題。掌管移民事務的希臘前軍官史代方尼斯表示,「舒緩這些小島(的難民)是現階段的當務之急,」希臘政府計劃在小島上增建封閉的收容中心,負責難民的身份鑑定、遷移、以及驅逐出境等事務,每個收容中心可容納5000人。

難民問題無解

《德國之聲》的報導指出,希臘的難民政策近來在國際上受到批評,據德國週刊《明鏡》統計,希臘在2017到2018年間非法驅逐了近6萬名難民到土耳其,許多救助團體也譴責難民營內的生活環境艱困,例如讓數百個家庭睡在帳篷裡,並生活在不衛生的環境下。

自從希臘的保守派政府6月上台以來,已修法提高難民尋求庇護的門檻規定,也將部署更多邊境巡警,以加強邊境管制。針對外界呼籲希臘接收難民的立場,總理米佐塔基斯日前表示,歐洲不應將希臘等難民登陸國視為理所當然的「難民停泊場」。

