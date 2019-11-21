教宗亞洲行 首站曼谷會泰王與修女表妹團圓

2019-11-21 14:39 世界日報 編譯中心╱綜合20日電



羅馬天主教教宗方濟各展開訪問泰國和日本的七天行程，20日抵達首站泰國曼谷，與當地人數不多的天主教社群見面；83歲的方濟各還將在曼谷與親人團聚，翻譯就是在當地耕耘超過50年的表妹席佛禮修女。

教宗座機20日中午抵達曼谷的廊曼機場，接機者包括前總理、署理樞密院主席素拉育，與十多位穿著山地部落傳統服裝的兒童，泰國當局更以21響禮炮高規格相迎。熱切期待一睹教宗風采的天主教信眾聚集在梵蒂岡駐曼谷大使館和周邊區域。60歲的歐拉萬說：「一生就這麼一次，我想見教宗並領受他的祝禱。」

方濟各這次出訪泰國，適逢羅馬天主教在泰國宣教350周年，也是他2013年3月上任以來第四次訪問亞洲。在以佛教為信仰大宗的泰國，天主教徒只有大約40萬人，約占總人口的0.5%。

加強天主教與佛教友誼

路透報導，方濟各21日將與泰王瓦吉拉隆功和總理巴育會面，並會見佛教與天主教領袖、亞洲地區主教及學生。21日晚間將在國家體育館主持彌撒聖祭，估計將有數萬人參加。預料他將向泰方提到人口販運問題，並呼籲泰國接納更多移民以及更加包容其他宗教。

教宗在泰國的翻譯人員是他的表親和童年好友、77歲的席佛禮修女，她在當地學校已服務超過50年。

方濟各23日將前往日本，24日造訪曾遭原子彈攻擊的廣島和長崎。他屆時將呼籲各界採取措施，禁止使用核子武器。

方濟各多年前曾希望到日本傳教，儘管當地天主教徒占總人口比率不到0.6%。他在日本將拜會日皇德仁和首相安倍晉三。

外界也在觀察方濟各是否會藉這次亞洲行對香港近來的示威動亂發表談話。義大利媒體指出，教廷一直試圖對香港事件保持中立，教宗發言要不得罪任何一方相當困難，但不少信徒期望教宗至少能呼籲各方採取「非暴力」手段，以對話尋求解決方案。