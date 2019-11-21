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伊朗派狙擊手射殺 抗議者逾百死

2019-11-21 14:39世界日報 編譯中心╱綜合20日電

伊朗鎮壓反政府抗議，派狙擊手射殺抗議者。 歐新社
伊朗鎮壓反政府抗議，派狙擊手射殺抗議者。 歐新社
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伊朗政府上周宣布調漲汽油價格，引發全國各地抗議四起，伊朗最高領袖哈米尼則宣稱，動盪並非是人民的運動所引發，伊朗境內的敵人已遭擊退；然而國際特赦組織指出，當局派出狙擊手從屋頂向示威人群開槍，目前伊朗21個城市共有106名抗議者喪生，但也有消息傳出，死亡人數已破200人。

遭美國制裁重創的伊朗，因政府調漲汽油價格高達200%，並實施配給，境內各城市15日爆發示威抗議。示威一開始，許多駕駛將汽車擋在首都德黑蘭和其他地方的主要道路上，之後抗爭行動迅速蔓延到至少40座城市與城鎮，加油站遭放火、警察局遇襲、商店也被洗劫一空。

哈米尼19日晚間在國營電視台播出的演說中表示：「我們已經在軍事領域擊退敵人，我們已經在政治戰爭中擊退敵人。」鮮少播出任何異議消息的伊朗國營電視台，罕見播出戴著面具的年輕人顯然正與安全部隊發生衝突的畫面。

國際特赦組織伊朗問題研究員巴萊尼19日對美國之音波斯語組說，根據目擊者、社交媒體視頻和流亡伊朗人權活動人士提供的消息，該組織確定伊朗安全部隊打死了106人。美國伊朗問題特別代表霍克18日晚間指責伊朗最高領袖哈米尼動用伊斯蘭革命衛隊鎮壓最新的抗議活動，「謀殺無辜的伊朗人」，並呼籲伊朗當局停止使用武力鎮壓自己的人民。

當局也連續第四天幾乎徹底關閉網路，不讓伊朗人把抗議活動的照片傳送到國外。

伊朗國際特赦組織油價

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