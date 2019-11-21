年輕人不想當社長！大前研一如何應對「低欲望社會」

2019-11-21 02:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



全球經濟衰微，銀髮族擔憂未來不敢花錢，年輕人的消費意願也變低。面對這樣一個低欲望時代，人們要如何創造新的商機?日本趨勢專家大前研一新書「未來消費新型態」，本月由好優文化引進台灣，他指出，只要徹底理解新時代的消費動向，並知道如何正確因應，我們就可以抓住商機。

大前研一以日本年輕人為例，他們不買房不買車、結婚要花錢所以也不想結，新進員工也幾乎沒有人的未來是當上社長，大部分人都表示不想升到課長以上的職位，跟他所經歷的年代相差巨大。年輕人欲望低落，他把這樣的日本現況稱為「低欲望社會」。

另一方面，隨著全球化及數位化的來臨，共享經濟等新型態消費方式也隨之擴大。包括以陸客爆買為代表的觀光客消費、跨境電商、手機APP專用的個人網拍平台、Uber或Airbnb等；另外，由於智慧型手機普及，也產生了IG打卡刺激消費欲望的嶄新現象。

面對低欲望社會下的經濟衰退，大前研一指出，跨境電商和外國遊客將是活化經濟的一線生機。陸客「爆買」的現象消失，大前研一認為，那是因為陸客的旅行目的已從「購物」轉為「體驗」，要吸引陸客，必須更強調觀光和美食。

他認為，未來企業要生存，必須讓海外觀光客不只在停留期間購物，還要讓他們在旅行前的社群網站或入口網站獲得資訊，或在旅行後從交易資料找出他們的購買喜好、分析網路留言、利用電商網站，讓他們能夠買得到日本產品。持續這樣的循環，就能增加觀光客數，也能跟地區重建連結。

共享經濟也是此一低欲望社會的新商機。大前研一舉例，Airbnb對日本銀髮族來說也是福音。他們的雙親已不在世，子女又獨立了，所以原本是給兩世代居住的房子只剩夫妻兩人，空房間如果登記到Airbnb，提供外國觀光客居住，可以增加收入。只不過，Airbnb在法律上仍有灰色地帶，政府應該為了使高齡者也能安心加入而盡速修法。