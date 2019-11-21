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英國領事館前雇員 稱受到中國警察虐待

2019-11-21 00:36德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）鄭文傑（Simon Cheng）在一份臉書上发表的聲明以及接受BBC采訪時表示，他在訊問期間被戴頭套、毆打、剝奪睡眠、銬在一個X型架子上。便衣和穿制服的人員試圖讓他交代他們所相信的英國在香港示威抗議中的角色等。

英國外相拉布（Dominic Raab）召見中國駐倫敦大使，要求北京調查此事。在一份聲明中，拉布表示："我召見了中國大使，表達了我們對Simon受到的殘酷、剝奪人尊嚴的對待的極大憤怒，這違背了中國的國際承諾。我已清楚表明，我們期待中國有關當局調查此事，並追究相關人員責任。"

今年8月，在對鄭文傑進行15天行政拘留後，中國警方宣布釋放了他。

中國外交部周三（11月20日）對相關指責以及駐倫敦大使被召見作出憤怒回應。发言人耿爽稱："英方向中國駐英大使提出交涉、表達關切是不會被接受的。中國駐英大使反而會向英方提出交涉，對英方近來在涉港問題上的一系列錯誤言行表達我們的強烈憤慨和堅決反對。"

耿爽沒有直接回應鄭文傑所提出的指責，而是引述深圳警方8月的一份聲明，稱："公安機關依法保障了鄭文傑的各項合法權益。鄭文傑也對其違法事實供認不諱。"耿爽所指的應是鄭文傑對"嫖娼"的悔過書。鄭文傑在臉書的聲明中表示這是在受脅迫下作出的。

鄭文傑原就職於英國駐香港領事館，負責吸引中國對蘇格蘭的投資。這意味著他需要頻繁前往大陸。他是8月在結束一天的出差之後，在香港西九龍站內地口岸被拘留的。

香港此次近6個月的支持民主運動起始於反對一項允許將犯罪嫌疑人引渡至大陸的修例。批評者擔心其合法權利無法得到保障。

在臉書的聲明中，鄭文傑寫道，他被訊問的內容是英國在抗議中扮演的角色、他自己在抗議示威中的參與以及參加香港示威的大陸人。

一段時間以來，北京指責"反華外國勢力"煽動抗議，但未提供直接證據。

鄭文傑寫道，在訊問中，他被帶著手銬腳鐐掛在一個X型十字架上，連續數小時被迫保持這一雙手高舉的姿勢。他還被命令做極度耗體力的半蹲姿勢連續數小時，如果堅持不住會被用一個類似削尖棍子的器物毆打。他還受到腳踝等脆弱處的擊打。他被抓住頭发強迫用人臉識別功能打開自己的iphone手機。從拘留所被送往不明訊問地點的路程中，他被套頭套。在拘留中心，他還目擊看上去是參加了香港示威的大陸人受到懲罰。

鄭文傑寫道，訊問人員期待他承認英國通過提供金錢和物資來煽動抗議活動、並承認他自己在其中扮演領導角色、並為大陸參與者提供資助。

鄭文傑寫道他否認了這些說法。但為了避免受到更嚴厲的對待或者受到以國家安全罪名為指控的更嚴重的刑罰，他被迫寫了"嫖娼"的悔過書。還有一些訊問官員表示，如果他"表現不好"，他們可以隨時把他從香港"綁架"回大陸。

鄭文傑如今已不在英國駐香港領事館工作，並逃往了第三國。

本文章由德國之聲授權提供】

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