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玻利維亞再爆沖突 臨時總統壓力山大

2019-11-20 21:52德國之聲 德國之聲中文網

玻利維亞埃爾奧托市的一家煉油廠前，前總統莫拉萊斯的支持者在設置路障時與軍隊发生致...
玻利維亞埃爾奧托市的一家煉油廠前，前總統莫拉萊斯的支持者在設置路障時與軍隊发生致命沖突，至少導致3人死亡。據一個非政府組織公布的消息，其中2人中彈身亡。 圖／德國之聲中文網提供
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玻利維亞埃爾奧托市的一家煉油廠前，前總統莫拉萊斯的支持者在設置路障時與軍隊发生致命沖突，至少導致3人死亡。據一個非政府組織公布的消息，其中2人中彈身亡。

玻利維亞國防部長洛佩茲（Fernando Lopez）隨後表示，部隊沒有使用射擊武器。根據國家監察機構公布的消息說，當士兵和警察為運油車清除路障時，又有30人受傷。

流亡墨西哥的莫拉萊斯发推文說，"事實上的政府"正在以"軍事獨裁統治者的方式在埃爾奧托殺害我的和平抵制政變的兄弟們。"

抗議活動導致燃料短缺

軍隊和警方成員稱在清理路障的過程中始終存在著危險，因為"鬧事者和破壞分子"用"高能炸藥"攻擊並部分摧毀了"森卡塔煉油廠"。莫拉萊斯的支持者上周建立了路障，以迫使臨時女總統阿涅斯（Jeanine Áñez）下台。

由於道路被封鎖，導致與拉巴斯政治中心接壤的埃爾奧托市出現嚴重的燃料短缺情況，幾乎使交通陷於癱瘓。路障被強行拆除之後，至少有23輛油罐車組成的車隊首次重新駛離煉油廠。

幾天前，現年52歲的阿涅斯宣布出任這個南美國家的臨時總統。她承諾將盡快舉行總統和議會選舉，但迄今未公布選舉日期。數周前，長期擔任總統的莫拉萊斯因在一次引起爭議的總統選舉中宣布獲勝而引发抗議活動。隨後在警方和軍方的壓力下被迫辭職。阿涅斯繼而接掌了總統大權。

李京慧/樂然 (法新社、德新社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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