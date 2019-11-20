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日、印尋求合作 新協議箝制中國

2019-11-20 19:28台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

日本首相安倍晉三計畫出訪印度與莫迪會晤。（photo by YouTube）
日本首相安倍晉三計畫出訪印度與莫迪會晤。（photo by YouTube）
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印度總理莫迪11月宣布退出《RCEP區域全面經濟夥伴關係協定》，印、中關稅會談失敗後，日本便積極接洽印度。首相安倍晉三正計劃於12月出訪印度，欲簽署另一項協定，以箝制中國在區域的影響力。據消息指出，雙方於印度的會晤，將談及軍事互助、糧食分享等。

安倍將訪印度

根據《日本時報》報導，日本首相安倍晉三正計劃於12月出訪印度，自從印度總理莫迪宣布退出《RCEP區域全面經濟夥伴關係協定》後，安倍便積極與莫迪接洽簽下另一項協議，以共同對抗中國。日本、印度2國都面臨中國軍事及貿易上的影響。印度無法攻破中國的關稅堡壘；日本則擔心中國的軍事擴張。

日、印雙方若合作，將能箝制中國在區域的影響力。安倍3天的行程將與莫迪就印度退出RCEP一事進行磋商，也將談及軍事互助、糧食分享，並簽下2國間的新協議，此舉也被視為因應中國近期於南海海域的軍事擴張。

RCEP為一區域自由貿易協定，共有16個亞太地區國家參與，包括澳洲、印度、柬埔寨、印尼、日本、印度、中國及汶萊等，本預計2020年於東京簽署。然而今年的談判中，印度總理莫迪以違反印度的核心利益為由，宣佈退出協定。

印、中貿易落差

據《德國之聲》報導，印度會退出RCEP協定與中國有關，印度每年對中國的貿易逆差已來到530億美元，是印度最大的貿易赤字，且國內被大量中國商品佔據，高科技產業欲輸出中國時，也不得其門而入。退出協定則有助於印度不再與中國有進一步的貿易來往。

分析者說，雖然安倍將訪印度的理由，官方宣稱是要將莫迪拉回RCEP協議中，但兩國要建立進一步的夥伴關係以制衡中國可能才是主因。習近平日前訪印，莫迪曾與其會談，當時印度一再要求中國降低關稅保壘，習近平卻未做出任何實質承諾，這可能也是印度轉而尋求與他國合作的契機。

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印度莫迪習近平

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