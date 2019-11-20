親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

通勤族注意！北捷文湖線列車系統異常 多班次延誤

反送中戰火燒校園！港大學師生大逃亡 451人申請訪台大

旗下餐廳破產半年後 奧利佛全球開19新分店拚東山再起

2019-11-20 18:05聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

在旗下義大利連鎖餐廳破產半年後，名廚奧利佛正藉由國際展店方式來嘗試東山再起，他的餐飲集團將開設19家新分店，並重新打造在峇里島及香港兩家分店的義大利餐廳品牌，而分店則會以新的傑米奧利佛餐廳品牌來經營。

奧利佛19日表示，他在過去20年環遊世界探索了令人興奮的風味組合，在過程中獲得令人難以置信的影響，而新的餐廳則將呈現這些靈感，並提供一些他最喜歡的菜色。

奧利佛集團執行長保羅杭特說：「雖然全球各地客人持續喜愛我們已建立的品牌，但我們希望增加我們的產品組合，並創造一個概念，使我們能真正展現奧利佛最好的一面，同時讓每個市場的加盟合作夥伴能提供靈活調整菜單，以符合當地口味與趨勢。」

英國名廚奧利佛。歐新社
英國名廚奧利佛。歐新社
分享

義大利品牌香港

相關新聞

嫖娼「被認罪」！鄭文傑控遭陸刑求 手法曝光

2019-11-20 17:36

夫人派也有分！安倍晉三用公款辦賞櫻會 犒賞支持者

2019-11-20 17:31

因為這件事很重要 所以美國一次對南韓說了20多遍

2019-11-20 17:05

英國駐港總領事職員控陸刑求！英怒召陸大使抗議

2019-11-20 15:28

加國最大鐵路公司3000人罷工 外界急促政府介入

2019-11-20 15:35

來歐年輕移民居多 歐盟促各國安置

2019-11-20 16:28

中國千人計劃：美國晚十年提防中國 技術遭竊受害深遠

2019-11-20 15:18

胡塞劫阿拉伯船艦 韓籍船員終獲釋

2019-11-20 15:14

熱門文章

插座沒電怒找水電工 他拆開一看超驚訝

2019-11-20 11:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top