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因為這件事很重要 所以美國一次對南韓說了20多遍

2019-11-20 17:05聯合報 編譯張佑生╱即時報導

韓國際廣播電台（KBS）20日報導，南韓國會情報委員會委員長、正未來黨議員李惠焄表示，美國駐韓大使哈里·哈里斯本月7日邀請自己前往美國大使館官邸，先後20餘次反覆要求將韓方防衛費分擔額上調至50億美元。

此前，韓美防衛費分擔談判美方代表詹姆斯·德哈特等大批美國國務院高級官員本月6日訪問首爾，同韓國國會相關常任委員會委員長等南韓政界和經濟界人士會晤，要求韓方將明年度防衛費分擔額上調至50億美元（合5.8兆韓元），約為今年的6倍。

李惠焄表示，自己因個人原因於次日7日訪問美國大使館。在會面過程中，哈里·哈里斯自始至終只談防衛費分擔問題。李惠焄認為美方的要求不正當且不合理。

國會國防委員會所屬執政黨議員也警告，國會將拒絕批准不符合原則和不合理的防衛費分擔額上調案。

韓方談判首席代表鄭恩甫19日下午舉行記者會，表示「美方提出的整體方案與我方堅持的原則存在較大差距，我們將保持耐心，繼續努力，爭取達成一份雙方都可以接受的分攤協定」。對於下一輪談判的時間，他表示「今日的談判未能按照原計畫進行，我們將採取必要措施予以應對」。也就是說，按慣例下一輪談判應當在12月舉行，但情況有變，尚無法確定。

雖然韓國表示「談判未能按照原計畫進行」，而美方使用了「停止談判」的措辭，但雙方的表態都證實，是美國單方面放棄談判。對此，有分析認為，明年面臨大選的白宮背負著必須在防衛費分攤談判中獲得成果的壓力，此舉旨在切斷南韓的拖延戰略。

韓方談判代表鄭恩甫。歐新社
韓方談判代表鄭恩甫。歐新社
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美方談判代表詹姆斯·德哈特。美聯社
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韓國南韓大使館

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