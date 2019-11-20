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來歐年輕移民居多 歐盟促各國安置

2019-11-20 16:28台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

歐盟基本權利機構警告，若歐洲各國不積極協助年輕的非法移民融入社會，這些年輕人恐將成為失落的一代！歐盟基本權利機構提出若干建議，包含加速申請庇護的程序、促成移民家庭團聚與提供更多住所等措施。有些國家也很積極處理，例如義大利，警察甚至每周撥出一天專門處理兒童庇護申請的事宜。

「聰明的投資」

根據《皮尤研究中心》的調查，非法移民中年輕人占多數，2017年65%的非法移民小於35歲。將近五分之一的歐洲移民為非法移民，而且約四分之一的庇護申請者仍在等待中。

根據《英國廣播公司》報導，歐盟基本權利機構訪問了160位難民與400名一線工人，發現16至24歲的年輕移民難以融入當地社會，甚至必須露宿街頭，呼籲各國重視這些年輕移民，善待他們是一筆「聰明的投資」。

培養技能減少犯罪

歐盟基本權利機構的具體建議包含加快申請庇護流程，因過去平均耗費2年之久。在居住方面，很多移民不得不睡在帳篷、貨櫃甚至流落街頭，應提供適當的居所。很多移民在偷渡過程中遭受心理創傷，食不下嚥且難以入眠，政府也應給予心理諮商和治療以度過難關。

此外，教育也應盡早提供給年輕移民，以培養他們的工作技能，並減少犯罪的可能性。很多移民孤身一人來到歐洲，若是協助移民與母國家人團聚，其實更有助於他們在當地落地生根。

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移民歐盟義大利

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