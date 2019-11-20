英國駐港總領事職員控陸刑求！英怒召陸大使抗議

2019-11-20 15:28 聯合報 編譯 聯合報 編譯 梁采蘩 ／即時報導



英國駐香港總領事館職員鄭文傑在今年8月初前往中國大陸時失蹤，後證實遭當局行政拘留15天，於8月24日釋放回港。當時陸媒宣稱他是因嫖妓觸法，但鄭文傑最新接受外媒專訪表示，他被陸方指控煽動香港動亂，被拘留期間甚至遭到刑求。英國已召見中國駐英大使表達抗議。路透 分享 facebook

英國駐香港總領事館職員鄭文傑在今年8月初前往中國大陸時失蹤，後證實遭當局行政拘留15天，於8月24日釋放回港。當時陸媒宣稱他是因嫖妓觸法，但鄭文傑最新接受外媒專訪表示，他被陸方指控煽動香港動亂，被拘留期間遭到刑求。英國已召見中國駐英大使表達抗議。

BBC報導，鄭文傑為英國政府工作近兩年，今年8月8日入境深圳後被拘留，他透露遭關押期間「被上銬、蒙眼、戴上頭罩」，「對方說他們是秘密警察，這裡沒有人權」，接著就開始對他動刑，逼他簽下認罪書。

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《華爾街日報》報導，鄭文傑透露刑求內容包括歐打、剝奪睡眠、並將他四肢全張開綑綁，對方企圖獲得有關領導反送中人士的訊息，多次逼問他有關英國在這場示威背後扮演的角色。鄭文傑說，他還在拘留所看見有其他香港人被關；這也坐實港人對於一國兩制已名存實亡的擔憂。

英國政府消息人士指出，他們相信鄭文傑的說法可信。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）已召見中國駐英大使表達抗議，他向BBC表示：「我們表達憤怒，鄭先生被拘留在中國期間受到可恥的不當對待，我們表明希望中國當局檢討，並對相關人員究責。」

中國政府尚未對外媒報導提出回應。