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法國性犯罪法律不周 歐理會要求修法

2019-11-20 15:11台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

法國司法系統對於保護女性免遭受性犯罪的成效不張，對於強暴的定義也很模糊、輕微。」歐洲理事會要求法國針對女性遭受性犯罪法律修法。法國法律規定，性犯罪必須符合「暴力、強迫、威脅、突襲」4要素之一。歐洲理事會主席娜歐迪則表示，「違反他人意願，就是犯罪。」

須改善犯罪定義

根據《歐洲新聞台》報導，「歐洲理事會」要求法國針對性犯罪的法律進行檢討，根據《伊斯坦堡協議》規定，簽署國必須致力於避免女性遭受暴力及家暴防治，而專家就簽署國，包括比利時、芬蘭、挪威及葡萄牙等34國進行調查，發現法國司法系統對於保護女性免遭受性犯罪的功能嚴重不足。

歐洲理事會主席娜歐迪表示：「有些受害者被性侵時會因驚恐而呆住，有些甚至會進入歇斯底里的狀況，每個人在不同情況下都會有不同反應，而強暴罪不應只是審視有無使用暴力，一旦違反他人意願就是強暴。」

法國法律規定強暴罪必須符合「暴力、強迫、威脅、突襲」4要素之一，然而GREVIO指出，強暴罪應該奠基在性犯罪受害者是否願意的原則上進行審判。2018年的報告中顯示，僅有8國的立法著重於受害者的感受，分別為英國、比利時、賽普勒斯、德國、冰導、盧森堡及瑞典。

女性受害者遭漠視

據《法國國際廣播電台》報導，「法國政府低估強暴罪的嚴重性，會使受害者於司法系統中2度受害。」聲明中指出。GREVIO歐洲理事會防範女性及家庭暴力委員會也提出警示，指出法國並未設立足夠數量的機構來幫助性犯罪受害者。

法國國內有8成的受害者表示，政府從未對他們的心理及生理狀況做後續追蹤，尤其女性受害者更是容易被漠視。法國司法部長貝魯貝特也承認：「法國在保護女性及防範家庭暴力的作為上完全不夠。」在2018年，法國共有121名女性因遭受暴力而死亡，2019年人數不減反增、女性受害者死亡數攀升至131人。

法國法律規定性犯罪必須符合4要素之一，歐洲理事會主席娜歐迪表示，「違反他人意願，...
法國法律規定性犯罪必須符合4要素之一，歐洲理事會主席娜歐迪表示，「違反他人意願，就是犯罪」。示意圖／ingimage
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