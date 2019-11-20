胡塞劫阿拉伯船艦 韓籍船員終獲釋
2019-11-20 15:14台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導
葉門叛亂組織胡塞改行當海盜？伊朗支持的胡塞叛軍扣押了一艘沙烏地阿拉伯的拖船。據報，沙烏地這艘船是在距離烏克班島4.8公里內被扣押，並被帶到葉門西部的薩利夫港。沙烏地阿拉伯軍事發言人特爾基•阿瑪利基上校譴責，扣押這艘船是一項「恐怖主義行動」。
據南韓外交部發言人金仁哲證實，18日淩晨在葉門卡馬蘭島以西15英里海域，2名韓國船員被葉門胡塞武裝組織扣留，南韓出動青海部隊「姜邯贊號」驅逐艦至事發現場。葉門胡塞組織在確認後，於19日晚間釋放韓籍船隻及船員。
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胡塞再襲阿拉伯
根據《CNN》報導，沙烏地阿拉伯軍事發言人特爾基•阿瑪利基上校說，該船在紅海南部拖曳的韓國鑽井平台被「被2艘船劫持」。一位美國官員告訴CNN，沙烏地阿拉伯政府已將此事件告知美國說：「一艘懸掛沙烏地國旗的船隻在葉門領海航行時被武裝人員扣押並登艦。」
紅海是一條重要的石油運輸路線，北邊和西邊與非洲國家埃及、蘇丹、厄利垂亞和吉布地接壤，東邊與沙烏地阿拉伯和葉門接壤。近幾個月來胡塞組織對該地區油輪和生產設施的一系列攻擊加劇了緊張局勢，包括9月對沙烏地阿拉伯的Abqaiq石油加工設施（世界上最大的此類設施）進行無人機襲擊，使該國的石油產量減半。
破壞和談進程
根據《中東眼》報導， 葉門外交大臣穆罕默德•阿布杜拉•哈德拉米18日表達譴責，並在與韓國駐葉門大使的會晤中要求將其釋放。哈德拉米聲明說，這一事件「對紅海以南的國際航運自由構成了嚴重威脅」。胡塞組織與葉門政府之間的和談進程，也因為此一事件的爆發回歸原點。
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