阿桑吉性侵官司 瑞典宣布不起訴

2019-11-20 14:29 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ╱綜合19日電



瑞典檢察官19日宣布，在所有刑事調查結束後仍缺乏定罪證據，決定不起訴「維基解密」創辦人阿桑吉（Julian Assange）的性侵官司；阿桑吉目前遭到英國羈押，現在等於不會被引渡到瑞典，但英國是否會按照美國要求以洩密罪將他遣送到美國，備受各界關注。

路透報導，瑞典副檢察長培爾松告訴記者：「我的評估是能夠採取的所有調查行動都已經做了，但是……證據力道不足以起訴。」培爾松還說：「我辦這場記者會是要通知你們，我會中止這場初步調查。」

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48歲的澳洲公民阿桑吉先前已多次否認性侵指控。

美聯社報導，阿桑吉2012年獲厄瓜多駐倫敦使館庇護，長期藏匿其中，但今年4月被大使館驅離，立刻遭英國當局逮捕。他因2012年棄保逃入厄瓜多使館，被判處在英國服刑50周。

瑞典法院今年6月已判決不應該羈押阿桑吉，這代表即便瑞典不應放棄性侵指控的初步調查，阿桑吉也不會被引渡，可在英國接受偵訊。另外，美國也指控阿桑吉公開機密文件，阿桑吉正極力避免被引渡到美國受審。