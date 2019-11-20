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已造成200多人失明！智利警方終於停用「鳥彈」

2019-11-20 10:17聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

法新社報導，智利警方19日宣布停止在鎮壓示威遊行時使用鳥彈（birdshot）。鳥彈為霰彈槍用的其中一種子彈，日前智利警方在鎮暴時對著示威者臉部開搶，導致200多名示威者單眼失明。

智利民眾一個月來針對社會經濟不平等，以及醫療、教育等議題進行連串示威抗議後，智利警察機構智利卡賓槍騎兵警長羅薩（Mario Roza）做出此決定。

智利警方表示，鳥彈是以橡膠製作，不過，部分研究指出，鳥彈子彈中也含有金屬。

智利警方鎮暴時對民眾臉部發射鳥彈，導致200多名民眾單眼失明。美聯社
智利警方鎮暴時對民眾臉部發射鳥彈，導致200多名民眾單眼失明。美聯社
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