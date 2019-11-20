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非洲峰會柏林開幕 梅克爾呼籲德企走進非洲

2019-11-20 07:40德國之聲 德國之聲

本周二（11月19日），第二屆“非洲契約投資峰會”（Compact with Africa）在柏林開幕。來自12個非洲國家的政府和企業領導人，將進行為期兩天的對話。該峰會是德國於2017年擔任G20輪值主席國期間推出的一項倡議。

德國總理梅克爾。歐新社
德國總理梅克爾。歐新社
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梅克爾承認自己只訪問過非洲54個國家中的不到一半，因此確信推動德國在非洲的私人投資將有助於非洲實現“自主增長”。埃及總統塞西是第一位發言的客人，他說投資將是整個非洲就業和能源供應的“穩定因素”。

梅克爾周二接受德國電視一台採訪時說，她看到了一種 雙贏”的合作局面：將更多德國投資帶給飽受貧困折磨的非洲，也必將讓非洲的政治結構更加透明——顯然她是針對腐敗的風險。梅克爾說：“我們應該竭盡全力與非洲合作——不是誇誇其談，而是一起行動。”

年輕人口將翻倍

德國發展援助部長穆勒(Gerd Müller)告訴《帕紹新報》（ Passauer Neue Presse）記者說，到2050年非洲人口將成長一倍，平均年齡為22歲，意味著“巨大的消費潛力”。

穆勒說，當全球推動可再生能源技術應對氣候變化的時候，這一點尤其顯得重要。德國發展援助部計劃在非洲範圍內投資200個數字項目。

穆勒說：“我們希望鼓勵德國公司在這一領域進行關鍵投資。”除了與科特迪瓦、塞內加爾和加納的既有合作之外，穆勒還計劃與摩洛哥、突尼斯和埃塞俄比亞簽署伙伴關系。

穆勒對《德國商報》表示，盡管一年前德國已經投入價值10億歐元的發展基金，但是法國和英國的公司已經在非洲進行了“多次投資”，德國產業界必須要有‘新突破心態’。”

德國企業仍有顧慮

德非商業協會主席利賓（Stefan Liebing）說，德國企業的顧慮來自銀行，銀行通常會拒絕為投資非洲能源和交通運輸行業的公司提供信貸支持，因為他們認為風險“過高”。

利賓告訴德國編輯部網絡（RedaktionsNetzwerk Deutschland，RND）：“德國企業沒有得到足夠的關照，盡管它們已經在非洲和來自中國的國營企業、具有冒險精神的印度企業家和獲得過高支持的法國公司進行競爭。”

他認為，在有吸引力的條件下，應該為德國企業提供政府信用擔保。利賓還告訴德國電視二台，對於創造就業機會和解決移民的根本問題來說，投資非洲是“正確的”的選擇。

目前大約有800家擁有德國資本的公司活躍在非洲。根據德國民調機構阿倫斯巴赫研究所（Allensbach Institute）的數據，未來只有5％的德國公司計劃進行此類投資。

波恩-萊茵-錫格應用技術大學（Hochschule Bonn-Rhein-Sieg）計劃制定一套提高投資可靠性的指標。

民間社會未獲邀請

德國新教教會組織“世界面包”（Brot für die Welt）也對峰會提出了批評意見。該組織的非洲主任帕爾姆（Reinhard Palm）表示，儘管多次呼籲，但是非洲民間社會的代表均未獲邀參加柏林峰會。

帕爾姆表示，盡管他肯定德國增加投資的計劃，但是可能的受益者是中型和大型投資者，而不是那些一直難以獲得投資的中小型非洲企業。

帕爾姆還說，“非洲契約投資峰會”過於關注經濟自由化，而沒有充分考慮可持續性發展。

張平/樂然 (德新社、法新社等)

本文章由德國之聲授權提供】

移民非洲梅克爾德國柏林G20

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