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英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44聯合報 編譯李京倫／即時報導

英國貨櫃藏屍案發生已近一個月，一些死者家屬19日告訴法新社，他們會和政府借錢來支付運送遺體回國的費用。

越南外交部說，他們會協助家屬將死者的骨灰或遺體運回越南，但家屬必須承擔運送費用。家屬拿到的官方文件顯示，將死者骨灰運回越南的費用為1774美元（約台幣5萬3000元），而運送遺體的費用則為2858美元（約台幣8萬6000元）。

文件顯示，越南外交部勸家屬選擇火葬，「以確保衛生、花費少和快速運回」，文件還寫道，越南政府依法沒有義務承擔運回骨灰或遺體的費用。

家屬說，雖然他們必須向政府借錢，但他們還是希望能夠盡快將親人運送回來。

英國警方上月23日在英格蘭東南部艾塞克斯郡一個工業區內的一輛貨櫃車裡，發現39具屍體。英國和越南警方本月初確認，貨櫃車藏屍案中的39名遇難者都是越南人。他們大多來自越南鄉間，當地人普遍採取土葬，火葬並不盛行。

英國貨櫃屍案一名罹難者的家屬和鄰居，5日聚在越南義安省家中。（歐新社）
英國貨櫃屍案一名罹難者的家屬和鄰居，5日聚在越南義安省家中。（歐新社）
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越南英國火葬

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