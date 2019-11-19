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美國大使找南韓議員喝咖啡「溝通」多分攤5倍軍費

2019-11-19 23:22聯合報 編譯張佑生╱即時報導

19日在首爾舉行了第11次韓美防衛費分擔協定第三輪談判第二天會議，會議時間原定為上午10時至下午5時，但會議僅進行了1個多小時即告結束。韓美未能縮小分歧，雙方代表僅表明了各自的立場。會後雙方各自舉行記者會，韓方證實，會議進行約80分鐘後，美方代表主動離席。

在此同時，南韓國會情報委員會主席李惠薰證實，本月7日美國駐韓大使哈里斯曾邀她到官邸喝咖啡，也是談軍費分攤，希望南韓以大局為重。李惠薰表示，美方在喝咖啡過程中數度提及50億美元此一數額，映證外界有關美國對談韓獅子大開口的說法並非謠傳。

南韓媒體對於雙方談判中，美方大使逕邀南韓國會議員喝咖啡施壓，頗不以為然。

美方談判代表詹姆斯·德哈特。美聯社
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韓方談判代表鄭恩甫。歐新社
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