歐盟領導人就下一年度預算達成一致

2019-11-19 21:47 德國之聲 德國之聲



本周一（11月19日），歐盟領導人就歐盟2020年預算達成共識，總共支出約為1,536億歐元（1,700億美元）。

在達成協議的最後期限到來之前，歐洲議會預算委員會主席奧弗特維爾德（Johan Van Overtveldt）宣布了這一消息。奧弗維爾德表示，該決定是「面向歐盟未來的邁出的一步」。

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歐盟外交官和議員認為，應該提供額外的資金來應對氣候變化、青年失業問題以及促進數字化進程。

歐盟內部的預算談判往往劍拔弩張。議會通常主張增加資金投入，而各成員國往往會努力壓縮支出。2020年預算中，有40億歐元作為備用，以應對出現不可預見的情況，包括英國可能無協議脫歐。

歐盟預算專員奧汀格（Guenter Oettinger）在一份聲明中說：「2020年歐盟預算具有連續性。它將幫助創造就業機會，應對氣候變化，並平衡整個歐洲的投資。它將投資於年輕人，以及用於讓使歐洲更加安全。」

削減用於土耳其的預算資金

歐盟議會德國議員霍梅爾（Monika Hohlmeier）接受德新社采訪時說，新的預算中，用於支持歐盟候選成員國土耳其的資金比原計劃減少了約8,500萬歐元。

考慮到土耳其新聞自由和法治的狀況，2020年歐盟預算中的資金將用於土耳其民間社會、伊拉斯謨（Erasmus）歐洲高校學生交換計劃以及支持安置敘利亞難民。

未來長期預算方案

歐盟還制定了一項從2021年開始的長期預算方案，7年內計劃支出將超過1萬億歐元。2020年預算是當前財政計劃的最後一個年度預算。

歐盟預算中的一部分資金，將以各種形式返還給成員國，例如農業補貼、教育項目或者研究計劃。此前，由於談判缺乏進展，曾計劃在上周五推遲。假如到周一午夜仍未達成協議，歐盟委員會將提出新的預算草案。

本周一（11月19日），歐盟領導人就歐盟2020年預算達成共識，總共支出約為1,536億歐元（1,700億美元）。 美聯社 分享 facebook

張平/樂然 （法新社、德新社）

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