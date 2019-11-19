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猶太人定居點政策：美國改變立場

2019-11-19 21:24德國之聲 德國之聲

美國首席外交官、國務卿彭佩奧11月18日宣布，美國總統川普行政當局改變了對以色列在約旦河西岸被佔領土設置定居點的立場。

彭佩奧表示，美政府將不再堅持國務院1978年所持的關於在被佔領土設置平民定居點「抵觸國際法」的法律意見。他說，「以色列在約旦河西岸設置平民定居點本身並非不符合國際法。」他還稱，「定義設置平民定居點不符合國際法未能奏效，未能推進和平事業。」

彭佩奧稱，美方現在的這一決定不意味著華盛頓在以色列定居點合法性或約旦河西岸最終地位問題上的最終立場，相關事務應由巴勒斯坦人和以色列人談判解決。

在川普前任--奧巴馬總統任職期間，聯合國安理會曾通過一項決議，要求終止設置定居點。

歐盟表異議

美國政策的這一改變引起巴勒斯坦人的憤怒，並招致國際社會批評。多數國家視猶太人定居點為非法。巴勒斯坦總統阿巴斯的發言人魯代納（Nabil Abu Rdeneh）表示，美國的這一決定完全違背國際法，美國行政當局失去了未來在和平進程中扮演任何角色的資格。

歐盟表示，它在以色列定居點問題上的立場是清晰的並保持不變。歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋裡尼在一份聲明中強調，歐盟呼籲以色列終止作為佔領者的興建定居點的所有活動。

上周，歐洲法院裁定，來自以色列定居點的產品必須注明其產地，使以政府大為不滿。

內塔尼亞胡贊賞美方決定

美方聲明剛發出，以色列總理內塔尼亞胡即發表講話稱，美方關於定居點的立場矯正了一個歷史性錯誤。他還對特朗普和彭佩奧表示感謝，感謝他們支持真理和正義的堅定立場。他同時呼籲希望推進和平其它國家，采取相同立場。

華盛頓的這一決定被認為是給內塔尼亞胡幫了大忙。因聯合組閣未果，這位以色列總理正為保持權力而苦斗。

美國政府聲明發出後不久，美駐耶路撒冷大使館發出旅游警告，提醒前往耶路撒冷、約旦河西岸和加沙地帶的本國公民注意安全，指出，反對彭佩奧聲明的人有可能襲擊美國政府機構、美國私人利益和美國公民。

「兩國方案」希望減小

周一的聲明是川普行政當局涉及以巴關系的最新一次大動作，有可能危及巴勒斯坦人對兩國方案所存的希望。

2017年，川普總統宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並於2018年在該市正式開設大使館。此前，美國的政策是，耶路撒冷的最終地位應由沖突各方自行確定。

今年3月，川普宣布承認以色列1981年佔領的戈蘭高地。此決定強化了內塔尼亞胡的地位，但引發敘利亞的強烈反應。

在1967年戰爭中， 以色列攻佔了約旦河西岸地區和東耶路撒冷，並很快設置了定居點。目前，在這兩個地區居住有約70萬以色列人。巴勒斯坦人將這兩個地區視為未來巴勒斯坦國的主權領土。

火箭來自敘利亞

周二早晨，在以色列控制的戈蘭高地火箭警報聲大作。以軍方稱，反導系統擊毀了來襲火箭。軍方稱，其中4枚火箭被確定來自敘利亞，均被以色列防空系統摧毀，以色列社區未受損失。

2017年，川普總統宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並於2018年在該市正式開設大...
2017年，川普總統宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並於2018年在該市正式開設大使館。 路透
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凝煉/樂然（德新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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