瑞典拒難民入境 拖延2年才通知

2019-11-19 19:48 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



瑞典移民局被媒體爆料行政程序延遲。（photo by YouTube） 分享 facebook 瑞典政府拒絕難民申請居留，拖延20個月才通知。一向以人道主義國家自居的瑞典，最近卻被當地媒體踢爆，在拒絕一名難民男子的庇護申請時，該男子等了20個月才收到通知。根據瑞典法規，面對難民申請居留，無論通過與否，都必須盡快與其本人面談後告知政府決定。

政府效率大延遲

根據《TheLocal》報導，瑞典移民局遭當地媒體踢爆，政府於2016年拒絕一名難民男子入境居留的申請，然而該男子等了20個月才收到通知。移民局媒體聯絡人厄克表示：「我們很嚴肅的看待此事，也很遺憾事情的發生。無論民眾得到什麼決定，我們都不該如此晚通知。」

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「公家機關發生如此嚴重的業務延遲是不可接受的。」媒體指出，根據瑞典法規，面對難民申請居留，無論通過與否，都必須安排面談並告知政府決定。而瑞典移民局則「不疾不徐」過了頭，直到2017年才與男子進行面談，甚至近期才通知其庇護申請未通過。

難民人數遽增

據《今日俄羅斯》報導，瑞典一向以人道主義國家自居，2015年有16萬3000名難民向瑞典申請庇護居留，然而，日前在移民人數眾多的瑞典第3大城馬爾默，當地黑道爭搶地盤及利益時發生駁火衝突，誤擊一名15歲男孩致死，而遭警方逮捕的幫派成員大多為30歲左右、且具有移民背景的男子。

日前瑞典人走上街頭，要求政府重新檢討目前接收難民的政策。瑞典政府也因承受輿論壓力，漸漸限縮移民申請的門檻。

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